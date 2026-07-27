El paraíso de piscinas naturales en España está en este municipio: "Sin duda, un lugar para volver cada verano"

Queda apenas una semana para que llegue agosto y, con él, las ansiadas vacaciones de la gran mayoría de trabajadores.

Como cada verano, playas, ríos y montañas de toda España volverán a llenarse de quienes buscan desconectar unos días.

Si a estas alturas todavía no tienes ningún plan, una escapada al Pirineo aragonés en busca de pozas de agua cristalina y pueblos con encanto siempre es un acierto.

Entre todas las opciones que ofrece la zona, destaca la Gorga de Boltaña, en la comarca del Sobrarbe. Se trata de una espectacular poza natural de aguas cristalinas que forma el río Ara a su paso por la localidad.

Ubicada justo bajo el puente del pueblo, se ha convertido en uno de los lugares más conocidos para darse un chapuzón en la provincia de Huesca.

Como dice el refranero popular, "una imagen vale más que mil palabras".

Vistas de la Gorga de Boltaña desde abajo. Google Reseñas.

Así es la zona de baño

Uno de los mayores atractivos de esta piscina natural es la transparencia de las aguas del río Ara, considerado, según cuentan, el último río virgen del Pirineo.

Su color cristalino contrasta con la silueta del casco histórico de Boltaña y el puente que preside la principal zona de baño, donde además hay un acceso sencillo al río acondicionado a modo de pequeña playa.

La calidad de sus aguas y la belleza de este entorno han llevado a que forme parte del programa 'Ríos con Magia', impulsado por la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón.

Gracias a esta distinción, el espacio dispone de una zona habilitada para hacer pícnic, con bancos de madera, merendero y aparcamiento, lo que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de un baño y pasar el día en plena naturaleza.

Además, el entorno está preparado para recibir visitantes de todas las edades. La calma de sus aguas hace que el baño sea apto tanto para adultos como para niños.

Eso sí, aunque se trata de una poza muy atractiva para el baño, sus aguas suelen estar frías al proceder de un río de montaña.

Para disfrutar del entorno con seguridad y contribuir a su conservación, es recomendable llevar calzado adecuado, respetar las normas del espacio y no dejar residuos.

Opiniones

Volviendo a citar al refranero español, "cuando el río suena, agua lleva". Y, en el caso de la Gorga de Boltaña, su buena fama queda reflejada en las opiniones de quienes ya la han visitado.

Entre ellas destaca la de Toni, que asegura que es "sin duda, un lugar para volver cada verano". En la misma línea, Ana la describe como "un lugar realmente ideal para darte un baño en plena naturaleza: agua fresquita y cristalina".

No obstante, entre los comentarios también hay quienes señalan la prohibición de acceder con perros, un aspecto que algunos visitantes consideran un inconveniente.

Aguas cristalinas en la Gorga de Boltaña. Google Reseñas.

Una gran oportunidad para visitar la zona

Boltaña es una base inmejorable para visitar el Sobrarbe con tranquilidad. Ya el pueblo en sí es uno de los más bonitos e importantes de esta comarca, caracterizado por sus calles estrechas, sus casones medievales y por tener uno de los cascos antiguos más grandes del Pirineo aragonés.

Entre los puntos que merecen un parón a la hora de recorrer el pueblo destacan la Colegiata de San Pedro (del estilo gótico y construida en el s. XIV) y los restos del castillo.

Calles de Boltaña Turismo de Aragón.

Más allá de ser un destino perfecto por su patrimonio y sus aguas, Boltaña se encuentra muy cerca de poblaciones como Aínsa (uno de los pueblos más turísticos de Aragón) y de destinos como el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y el Posets-Maladeta.

Además es un destino espectacular en el invierno, ya que tampoco está lejos de las estaciones de esquí de Cerler (74km) y de Piau-Engaly (69 km).

En definitiva, con un baño en aguas cristalinas, un casco histórico con encanto y algunos de los grandes tesoros del Pirineo a pocos kilómetros, Boltaña tiene motivos de sobra para hacerse un hueco dentro de tus planes de verano.