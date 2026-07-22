La feria medieval perfecta para visitar a partir del 23 de julio: puestos artesanos, espectáculos y recreaciones históricas

Hay algo de lo que en Aragón vamos sobrados. Y no, esta vez no hablamos de la rasmia, la gastronomía o la jota, sino de nuestros impresionantes pueblos medievales.

Estas joyas salpican las tres provincias aragonesas. Aunque muchos de los más conocidos se encuentran en el Pirineo, la provincia de Zaragoza también esconde auténticos tesoros.

Y si a su encanto le sumas la celebración de una feria medieval, el éxito del plan está más que asegurado.

Es el caso de Daroca, uno de los municipios medievales más bonitos de Zaragoza, que está a punto de celebrar la vigésimoquinta edición de su feria medieval el fin de semana del 23 al 26 de julio.

Así que, si te apasiona la historia, disfrutas del ambiente de este tipo de eventos y todavía no tienes planes para el fin de semana, ya puedes marcar esta cita en el calendario.

Qué esperar de la feria medieval de Daroca

Uno de los grandes atractivos de cualquier feria medieval es, sin duda, su mercado.

En este sentido, la Calle Mayor se llenará de puestos de artesanía, comercios con productos tradicionales (desde gastronomía hasta decoración y joyería) y atracciones infantiles.

Más allá de su mercado, Daroca viajará varios siglos atrás con un programa repleto de espectáculos y recreaciones históricas inspiradas en algunos de los episodios más emblemáticos de su historia local.

Entre las citas más esperadas figura la representación de 'La Concordia de Molina', la cual escenifica la ratificación del acuerdo entre Molina de Aragón y Daroca en el año 1449.

El ambiente medieval se completará con la presencia de trovadores y juglares, que amenizarán las calles del municipio poniendo música, animación y color a este fin de semana.

Montaje de la feria medieval de Daroca recreacioneshistoricasaragon.com

Programa

La feria dará el pistoletazo de salida el viernes 24 de julio a las 19:30 horas de la tarde, con la apertura de su mercado.

En lo que queda de tarde, le seguirá un concierto en la Casa de la Cultura y la representación teatral de La Concordia de Molina. Aunque, ciertamente, el programa comenzará la tarde del jueves 23 con una actividad a las 19 horas dedicada precisamente a este acuerdo.

El sábado 25 de julio será la jornada central de la feria medieval. La programación arrancará a las 11:00 horas y ofrecerá un día repleto de propuestas para todos los públicos, con justas, desfiles, pasacalles, comparsas y visitas guiadas a museos y monumentos (previo pago de 3 euros).

La jornada también incluirá una cena popular y pondrá el broche final con música de los noventa y un espectáculo de animación programado para las 00:30 horas.

El domingo 26 de julio, la feria volverá a comenzar a las 11:00 horas con visitas guiadas, actividades infantiles, desfiles, pasacalles y recreaciones. El fin de semana se despedirá a las 21:30 horas con un espectáculo de luces, fuego y acrobacias que pondrá el cierre a la celebración.

Asimismo, la feria medieval se presenta así como la oportunidad perfecta para descubrir Daroca, recorrer su patrimonio histórico y disfrutar también del encanto natural de su entorno.