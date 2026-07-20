Es oficial: nuevas ayudas del Ayuntamiento de hasta 300 euros para las familias con hijos recién nacidos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado durante la primera sesión del Debate del Estado de la Ciudad la puesta en marcha en 2027 de un Cheque Bebé destinado a acompañar y apoyar económicamente a las familias zaragozanas ante el nacimiento o la adopción de un hijo.

La nueva ayuda municipal estará dotada con 300 euros por cada menor nacido o adoptado, cantidad que se elevará hasta los 400 euros en el caso de que tenga una discapacidad.

El importe podrá canjearse en las farmacias, facilitando así la adquisición de productos necesarios durante los primeros meses de vida.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa las familias que acrediten más de cinco años de empadronamiento en Zaragoza y residencia en España, de acuerdo con los requisitos que se concreten en la convocatoria correspondiente.

Chueca ha enmarcado esta medida en la apuesta del Gobierno municipal por una ciudad capaz de ofrecer calidad de vida, oportunidades y seguridad a sus vecinos en todas las etapas de su vida, comenzando por el momento en el que deciden crear o ampliar una familia.

El Ayuntamiento estima que la medida contará con un presupuesto cercano al millón de euros, tomando como referencia los más de 4.000 nacimientos anuales que se producen en Zaragoza.

Inversión en las familias

El Cheque Bebé se concibe como una medida de apoyo directo a las familias para contribuir a afrontar algunos de los gastos asociados a la llegada de un nuevo miembro al hogar.

Su canalización a través de las farmacias permitirá que la ayuda se destine a productos vinculados al cuidado y bienestar de los menores.

La iniciativa forma parte de una visión amplia de las políticas de bienestar, que no deben limitarse a actuar cuando aparecen situaciones de necesidad, sino también acompañar a las personas en decisiones vitales como la formación de una familia.

Esta nueva ayuda se sumará a otras medidas municipales dirigidas a acompañar a las familias y facilitar la conciliación.

En este sentido, el Ayuntamiento abrirá este otoño el Espacio Concilia 0-3 durante los fines de semana en la Escuela Infantil Municipal de Parque Venecia.

El servicio comenzará con 24 plazas, una cifra que podrá ampliarse en función de la demanda, con el objetivo de ofrecer a las familias un nuevo recurso para el cuidado de los menores de tres años.