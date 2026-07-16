Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a mínimo 1 día y medio de descanso semanal ininterrumpido

Con la llegada del verano, miles de trabajadores disfrutan de sus vacaciones, mientras que otros afrontan una de las épocas de mayor actividad del año. Sea cual sea la situación, conocer los derechos laborales es fundamental.

Uno de los más importantes es el relacionado con el descanso semanal, una garantía recogida en el Estatuto de los Trabajadores que busca proteger la salud, el bienestar y la conciliación de los empleados.

El l artículo 37 del Estatuto establece que toda persona trabajadora tiene derecho a un descanso mínimo semanal de un día y medio ininterrumpido, que puede acumularse por periodos de hasta catorce días.

En la práctica, esto supone un mínimo de 36 horas consecutivas de descanso, aunque la forma de distribuirlas puede variar en función del convenio colectivo o de la organización del trabajo en cada empresa.

En el caso de los trabajadores menores de 18 años, el descanso semanal será de dos días consecutivos.

Este derecho forma parte de las normas básicas que regulan la jornada laboral en España y tiene como objetivo garantizar que los empleados dispongan de un tiempo suficiente para recuperarse física y mentalmente.

Además, el Estatuto reconoce otro descanso igualmente importante: entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir, como norma general, al menos 12 horas.

Es importante recordar que ambos descansos son independientes.

Es decir, el descanso diario entre jornadas no sustituye al descanso semanal, ya que cumplen funciones distintas dentro de la protección de los derechos laborales.

Del mismo modo, el hecho de que una empresa organice turnos rotativos o tenga una actividad continuada no elimina la obligación de respetar estos mínimos legales, aunque la distribución pueda adaptarse a las necesidades del servicio dentro de los límites que marca la normativa.

Conocer lo que establece el Estatuto resulta especialmente útil en épocas como el verano, cuando muchas empresas reorganizan horarios, cubren vacaciones o incrementan su actividad.

Antes de aceptar cambios en los turnos o en los días de descanso, conviene revisar el convenio colectivo aplicable, ya que este puede mejorar las condiciones mínimas previstas por la ley, aunque nunca empeorarlas.

El descanso semanal no es un privilegio, sino un derecho reconocido por la legislación laboral española.

Saber qué establece el Estatuto de los Trabajadores permite a empleados y empresas organizar la jornada con mayor seguridad jurídica y evitar conflictos que, en muchos casos, pueden prevenirse simplemente conociendo la normativa.