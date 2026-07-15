La feria medieval ideal para visitar este fin de semana: mercadillo, espectáculos y más de 70 actividades

Las ferias medievales se han convertido en uno de los grandes planes del verano en muchos pueblos de España.

Durante unos días, las calles cambian por completo para llenarse de puestos de artesanía, música, espectáculos, personajes de época y gastronomía tradicional.

En Aragón, una de las citas más singulares se celebra en Borja. Del 24 al 26 de julio viajará hasta el siglo XV con la IX Recreación Histórica de la entrada de los Reyes Católicos.

Llegada de los Reyes Católicos a Borja. Feria medieval. Ayuntamiento de Borja.

Se trata de un evento que transforma el casco histórico de la localidad, trasladándose a 1492 con más de 70 actividades para todos los públicos.

Los vecinos se vuelcan con esta recreación histórica, y el ayuntamiento ha programado conciertos, animaciones, pasacalles, talleres y demostraciones artesanas, cetrería y hasta un torneo entre caballeros de la época.

Un viaje al siglo XV

La recreación revive la visita que realizaron los Reyes Católicos a Borja en agosto de 1492, apenas unos días después del viaje de Cristóbal Colón hacia América. Fernando e Isabel llegaron acompañados de todo su séquito, incluidas las infantas y el príncipe don Juan, durante un viaje hacia Barcelona.

Pero la historia va mucho más allá de aquella visita.

Recreación historica de los Reyes Católicos en Borja. Ayuntamiento de Borja.

A lo largo del fin de semana se representan diferentes escenas inspiradas en algunos de los episodios más importantes de la historia de la ciudad.

Entre ellos, el homenaje al ilustre borjano Mosén Juan de Coloma, escribano y consejero real; el reconocimiento a Pedro Lázaro, vecino de Borja que salvó la vida al rey Fernando; la entrega de las Bandas Granas a la ciudad y la celebración de la primera Junta General de la Santa Hermandad de Aragón.

Todo ello se desarrolla en distintos escenarios del casco histórico mediante representaciones teatrales, música y grandes cortejos en los que participan más de 200 vecinos vestidos con trajes de época.

Las actividades son gratuitas, pero hay algunas que son hasta completar aforo o requieren inscripción previa en la web del ayuntamiento.

Programa

Durante todo el fin de semana habrá actividades para mayores y pequeños.

Uno de los grandes atractivos llega el viernes por la noche, cuando un espectacular cortejo iluminado con antorchas asciende hasta el castillo entre música, teatro y salvas de artillería.

El sábado será el día grande de la recreación con la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad, las representaciones históricas en varias plazas y una gran cena-espectáculo ambientada en la Edad Media.

El domingo la fiesta continúa con nuevos desfiles, el mercado medieval, talleres artesanos, actividades infantiles y uno de los eventos más esperados: un espectáculo de combate medieval entre caballeros, una disciplina deportiva federada que recrea las luchas de la época.

Viernes 24

12.30 h Pregones anunciadores por las calles de la ciudad. Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Plaza de las Canales, Plaza del Olmo, Plaza del Mercado, Plaza de España, Concepción, Casa Conchas.

Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Plaza de las Canales, Plaza del Olmo, Plaza del Mercado, Plaza de España, Concepción, Casa Conchas. 13.00 h Ayuntamiento, Salón de Reyes. Entrega de premios del concurso de Fotografía.

18.00 h Residencia y Hospital. Visita a nuestros mayores. Grupo de Danzas Puerta del Cierzo, con el grupo musical Alam Folk.

19.00 h Plaza Santo Domingo. Salida del Cortejo Ciudadano de inauguración del Mercado . Recorrido: Calle Costa, Plaza España, Calle Goya, Arco Carrera, Avenida Cervantes, Parque San Francisco.

. Recorrido: Calle Costa, Plaza España, Calle Goya, Arco Carrera, Avenida Cervantes, Parque San Francisco. 19.20 h Parque San Francisco. Discurso inaugural y apertura de puestos artesanos.

19.30 h Parque San Francisco. Teatro 1: «Comadreo». Grupo de Teatro de la Recreación. Dirección: Benito de Ramón.

21.30 h Casa de las Conchas. Salida del Cortejo de anuncio de llegada de los Reyes. Recorrido: Casa Conchas, Plaza Mercado, Coloma, Olmo, Mayor, Plaza España.

21.45 h Plaza España. Llegada del Cortejo: ocupación de espacios mientras tocan los grupos musicales. Proclamación de Ciudadan@ de Honor. Saludo del Justicia. Anuncio de la llegada de los Reyes. Música y bailes.

22.20 h Plaza España. Salida del Cortejo nocturno hacia el Castillo . Recorrido: Concepción, Calle Mayor, Olmo, Belén, San Bartolomé, Portaza, Castillo. Con animación musical y teatral a lo largo del recorrido.

. Recorrido: Concepción, Calle Mayor, Olmo, Belén, San Bartolomé, Portaza, Castillo. Con animación musical y teatral a lo largo del recorrido. 22.40 h Castillo. Llegada del Cortejo y ocupación de espacios. Presentación. Baile del Conjuro. Izado de Real Señal. Desfile de tropas y saludo a la bandera. Salvas de artillería. Fiesta, música, bailes, animación y viandas para todos.

Sábado 25

11.30 h Pasacalles : Parque San Francisco, Plaza España, Parque San Francisco. Con el grupo musical Alam Folk.

: Parque San Francisco, Plaza España, Parque San Francisco. Con el grupo musical Alam Folk. 11.30 h – 13.00 h Actividades en el Parque San Francisco: Apertura del gran Campamento Guerrero, demostraciones y talleres en el Mercado Medieval, taller de cetrería, Cocina Medieval con Sartenes y Pucheros, juegos y fiesta infantil.

12.00 h Casa de las Conchas. “Triquiñuelas 2.0” Cuando el engaño se hace arte. Por Isaías Chueca. Aforo limitado.

12.30 h Parque San Francisco a Plaza España. Desfile de tropas.

12.45 h Plaza España. Los grupos de soldados presentan sus respetos al Justicia . Demostraciones guerreras. Fiesta a la hora del vermut: música, bailes, acciones teatrales…

. Demostraciones guerreras. Fiesta a la hora del vermut: música, bailes, acciones teatrales… 14.00 h Plaza del Mercado. Comida de campaña.

17.00 h – 18.00 h Parque San Francisco. Talleres y puestos. Actividades y talleres en Campamento Guerrero. Cocina Medieval en el puesto de Sartenes y Pucheros. Animación musical.

18.00 h Parque San Francisco . Espectáculo de Cetrería a cargo de «Mi rosa de los Vientos».

20.00 h Plaza de San Francisco. Llegada de los Reyes y su séquito. Recibimiento de Justicia y Jurados de la ciudad. Cortejo: Canales, Olmo, Calle Mayor, Costa, Plaza Santo Domingo.

20.30 h Plaza Santo Domingo. Celebración de la 1ª Junta General de la Santa Hermandad de Aragón. Juramento a Cuadrilleros. Cortejo: Santo Domingo, Costa, Calle Mayor, Concepción, Plaza España.

Juramento a Cuadrilleros. Cortejo: Santo Domingo, Costa, Calle Mayor, Concepción, Plaza España. 21.00 h Plaza España. Escena de agradecimiento Real a Pedro Lázaro y su familia.

22.00 h Plaza del Mercado. Cena Espectáculo en honor de los Reyes. Amenizada por «La Compañía de los imposibles». Música, danzas, canciones, comances y espectáculo nocturno. Podrán asistir todos los integrantes de la Recreación y el público en general que vaya vestido de la época y se haya inscrito con antelación en el Ayuntamiento.

Domingo 26