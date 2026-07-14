Confirmado: Zaragoza refuerza las ayudas a la vivienda con alquileres desde 85 euros y apoyo mensual a las familias

Acceder a una vivienda en alquiler sigue siendo uno de los principales problemas para muchas familias.

Para facilitar este acceso, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda, mantiene un sistema de ayudas que combina alquileres asequibles, subvenciones económicas y acompañamiento social para los inquilinos.

Uno de los pilares del programa es la adaptación del precio del alquiler a la capacidad económica de cada hogar.

La renta se calcula teniendo en cuenta los ingresos familiares, el número de miembros de la unidad de convivencia y posibles situaciones de vulnerabilidad.

Se presta especial atención a familias monoparentales y aquellas con menores con discapacidad.

Gracias a este modelo, la renta base se sitúa en 4 euros por metro cuadrado, lo que permite acceder a viviendas municipales desde 85 euros al mes.

Además, durante 2025 unas 955 familias recibieron ayudas económicas para mantener su vivienda, con una aportación media de 127 euros mensuales destinada a aliviar el esfuerzo del alquiler.

Ayudas al alquiler

El objetivo es que el alquiler suponga un esfuerzo económico asumible y evitar que las familias destinen una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda.

Con este sistema, la renta base para los nuevos contratos firmados desde marzo de 2025 se fijó en 4 euros por metro cuadrado.

Esto permite que algunas viviendas tengan un alquiler mínimo de 85 euros mensuales, aunque esa cantidad no es el precio general de todas las viviendas municipales, sino el importe mínimo al que pueden acceder los hogares con menor capacidad económica.

De hecho, el alquiler medio del parque público gestionado por Zaragoza Vivienda ronda actualmente los 200 euros al mes, una cifra muy inferior a los precios del mercado libre en la capital aragonesa.

Además, el Ayuntamiento complementa este modelo con ayudas económicas directas. Durante 2025, una media de 955 familias recibió una aportación municipal para reducir el coste del alquiler, con una ayuda media de 127 euros mensuales, lo que supuso una inversión pública de 1,45 millones de euros destinada a facilitar que los hogares pudieran mantener su vivienda.

Otra de las medidas busca evitar problemas de pago. Zaragoza Vivienda adapta la fecha del cobro del alquiler al momento en el que las familias reciben prestaciones públicas, facilitando la planificación de la economía doméstica.

Si aparecen dificultades económicas imprevistas, el organismo activa protocolos de flexibilidad para negociar acuerdos personalizados antes de llegar a situaciones de impago.

Programa ALZA

El Ayuntamiento también impulsa el programa ALZA (Alquila Zaragoza), una iniciativa destinada a incrementar la oferta de vivienda asequible mediante la incorporación de pisos de propietarios particulares.

Las viviendas incluidas en este programa se alquilan con precios que rondan un 30% por debajo del mercado, con una renta media de 8,6 euros por metro cuadrado. A cambio, los propietarios pueden acceder a subvenciones para rehabilitar sus inmuebles antes de destinarlos al alquiler asequible.

Las ayudas no se limitan al aspecto económico.

Los inquilinos cuentan con el seguimiento de trabajadores sociales durante toda su estancia en la vivienda, además de asesoramiento jurídico y administrativo sobre los contratos y un servicio de mantenimiento para resolver averías e incidencias.

Con este modelo, Zaragoza busca combinar ayudas directas al alquiler, vivienda asequible y apoyo social para facilitar el acceso a una vivienda estable a las familias con mayores dificultades económicas, al tiempo que aumenta la oferta de pisos disponibles mediante la colaboración con propietarios privados.