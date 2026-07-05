Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos grises en realidad son de color negro; se debe a un gen de dilución"

Los gatos pueden presentar una gran variedad de colores y patrones en su pelaje. Sin embargo, la genética felina esconde curiosidades capaces de desmontar lo que, a simple vista, parece evidente.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de los gatos grises. Aunque ese sea el color que perciben nuestros ojos, lo cierto es que ese característico pelaje no es, en realidad, un color como tal.

Así lo explica Carlos Gutiérrez, veterinario que comparte consejos sobre mascotas a través de su canal de YouTube @MascotasyFamiliasFelices.

En uno de sus últimos vídeos revela por qué muchos gatos que todos identificamos como grises son, desde el punto de vista genético, gatos negros.

"Nuestros gatos en realidad no son grises. Son gatos negros", afirma el especialista. Lejos de tratarse de una simple curiosidad, la explicación está en la forma en que actúan determinados genes sobre el color del pelaje.

Gato gris atigrado Freepik

Según explica, "en la genética gatuna ese color gris no existe como tal. No es que haya un gen de color gris, hay un gen de dilución". Es precisamente este el responsable de modificar la intensidad del negro.

"Este gen hace que el color negro se vuelva menos intenso y por eso aparezcan pelos grises", detalla.

Asimismo, como detalla el veterinario, este fenómeno no afecta únicamente a los gatos negros.

"De la misma forma que se expresa en nuestros compañeros felinos de color gris también se puede expresar en otros. Por ejemplo, cuando este gen se expresa en gatos de color naranja, se vuelven de color crema", explica.

Los gatos atigrados también esconden esta peculiaridad

La genética también puede hacer que esta característica pase desapercibida en algunos felinos, especialmente en aquellos que presentan rayas o dibujos sobre el pelaje, como ocurre con muchos gatos atigrados de tonalidades grises.

Sobre ellos, Carlos Gutiérrez explica que "en estos gatos se expresa un gen que se llama el 'gen agoutí'. Hace que el pelaje tenga distintas franjas de color".

Gracias a este gen aparecen los característicos patrones que identifican a los gatos atigrados y que, además, pueden ocultar el efecto del gen de dilución.

El veterinario añade que la forma en la que se expresa el gen agoutí es ciertamente impredecible, dando lugar a diferentes tipos de dibujo. "Los hay rayados, clásicos o a puntitos", afirma.

Eso sí, aunque el aspecto de unos gatos y otros pueda ser muy diferente, todos comparten una misma base genética.

Así, detrás de un color tan común y reconocible como el gris se esconde un complejo mecanismo que demuestra, una vez más, que los gatos guardan muchos más secretos de los que nos dejan averiguar a simple vista.