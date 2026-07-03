Zaragoza estrena este verano un autocine al aire libre con capacidad para más de 200 coches

Ver una película sin salir del coche volverá a ser posible este verano en Zaragoza. La ciudad estrenará este sábado, 4 de julio, un nuevo autocine al aire libre en Puerto Venecia.

Estará en funcionamiento hasta el próximo 6 de septiembre, convirtiéndose en uno de los grandes planes de ocio para las noches estivales.

El recinto, situado junto a Leroy Merlin, contará con capacidad para más de 200 vehículos y podrá recibir hasta 600 espectadores.

La primera sesión será con la película Obsession, dando el pistoletazo de salida a una programación que combinará estrenos recientes, cine familiar y títulos para todos los públicos.

La experiencia irá más allá de la proyección de películas. Los asistentes dispondrán de una zona de food trucks con palomitas, refrescos y perritos calientes, además de un espacio al aire libre donde podrán cenar mientras siguen la película en la gran pantalla.

Las instalaciones abrirán cada tarde a partir de las 19.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22.00 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la web y la aplicación de Cinesa, ya que el autocine funcionará como una sala adicional de la cadena durante toda la temporada.

Entre los primeros títulos programados figuran Obsession (4 de julio), Backrooms (5 de julio), El día de la revelación (6 de julio), Michael (7 de julio), Cumbres borrascosas (8 de julio), Minions & Monsters (9 de julio), Supergirl (10 de julio), Proyecto Salvación (11 de julio), La asistenta (12 de julio), Haciendo amigos (13 de julio), Toy Story (14 de julio), El castillo en el cielo (15 de julio) y Torrente presidente (16 de julio).

La programación podrá modificarse y se actualizará periódicamente en los canales oficiales de Cinesa.

Con esta iniciativa, Zaragoza amplía su oferta de ocio veraniego con una propuesta que recupera el encanto del autocine tradicional, combinando cine bajo las estrellas, restauración y una experiencia pensada para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.