Llega a Ikea el mueble aparador más elegante y barato: está disponible por 49,99 euros y tiene más de 100 reseñas

Contar con espacio de almacenaje extra en casa siempre es un acierto. Y cuando hay niños pequeños, más que una cuestión de metros, el verdadero reto suele ser mantener el orden en el día a día.

En estos casos, incorporar un aparador puede convertirse en una solución práctica para aprovechar ese rincón libre del pasillo, el descansillo o el salón sin renunciar al diseño.

Entre las propuestas de marcas como Ikea, destaca el aparador blanco Baggebo.

Un mueble de estilo moderno, con buena capacidad de almacenamiento y disponible por solo 49,99 euros.

Así se ve el mueble en cuestión colocado en una casa. Ikea

Características del mueble aparador

Estando disponible únicamente en color blanco, lo primero que llama la atención es su diseño moderno caracterizado por una predisposición irregular entre cajones, estantes y puertas abatibles.

Todos estos elementos cuentan además con diferentes medidas.

No obstante, este es quizá uno de sus principales puntos a favor, ya que gracias a esta disposición podemos guardar elementos de diferentes tamaños. Por ejemplo, en el caso de los estantes, estos pueden ser aprovechados como soporte de objetos decorativos como plantas o cuadros, por ejemplo.

"El aparador tiene almacenaje abierto y cerrado para cosas pequeñas y grandes. Ideal junto a la mesa de comedor o en un recibidor", definen en la web de Ikea.

Asimismo, en lo que al material se refiere, el mueble está compuesto de tablero de partículas, lámina de papel, bordes de plástico y pintura acrílica.

Una composición muy favorable de cara a la resistencia y, por qué no decirlo, también a la limpieza, ya que basta pasar un paño humedecido con un detergente suave para mantenerlo en perfecto estado.

El aparador incorpora un herraje de seguridad que debe fijarse a la pared. Se trata de un elemento imprescindible, ya que la cadena sueca advierte del riesgo de vuelco si el mueble no queda correctamente anclado, un aspecto especialmente importante en hogares con niños pequeños.

En cuanto a sus dimensiones, el mueble mide 78 centímetros de ancho, 92 de alto y 30 centímetros de profundidad.

Medidas y aspecto del mueble aparador Ikea

Por último, conviene destacar que este mueble viene con instrucciones de montaje, pudiendo ser montado fácilmente por un adulto.

Opiniones

Como advierte el refranero popular, "cuando el río suena, agua lleva". En este sentido, la gran cantidad de reseñas y valoraciones de los clientes no viene más que a demostrar el éxito y la aceptación que ha tenido este producto en el mercado.

En total, suma más de 110 reseñas en la propia página de producto de Ikea y un 4 (sobre 5) de valoración.

Entre los comentarios podemos encontrar opiniones como la de Isidora, reciente compradora, que afirma: "Es el segundo que compro, el primero lo utilicé en el salón y el segundo como auxiliar en la cocina. Me parece muy útil y práctico". En la misma tónica, Belinda comenta "Excelente calidad - precio, es un mueble muy versátil. Yo lo he puesto en la cocina como mueble auxiliar y queda perfecto".

Definitivamente, se trata de una solución práctica que, a juzgar por las valoraciones de los clientes y por las características del producto, cumple con creces su función.