Ni Albarracín ni Sos: este pequeño pueblo celebra una feria de oficios perdidos perfecta para una escapada

Este sábado 4 de julio, la localidad de Lituénigo acogerá la XXIV Feria de Oficios Perdidos, una cita ya consolidada que transformará el municipio en un gran escenario histórico vivo.

Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán revivir la memoria de los oficios tradicionales, disfrutar de demostraciones artesanas y participar en una programación festiva y cultural para todos los públicos.

Esta feria supone un plan perfecto para una escapada de fin de semana.

En la presentación, el diputado provincial Eduardo Arilla ha reiterado la importancia que tiene que en el medio rural se lleven a cabo este tipo de iniciativas culturales.

“Desde Diputación de Zaragoza seguiremos apoyándolas y además queremos agradecer a estas localidades su labor para dinamizar y fomentar el turismo en sus zonas”.

La alcaldesa de Lituénigo, Clara García ha recordado que esta feria nació hace 24 años a raíz del museo de la vida rural que existe en el municipio. “Lo que intentamos fue sacar su contenido a las calles y por eso este sábado se va a poder visitar un museo viviente con más de 50 puestos en los que se recrearán antiguos oficios perdidos”.

Y el presidente de la Asociación Cultural ‘Los Ancebillos’ ha explicado que en esta feria “tratamos de recorrer todos los oficios que hace 50 o 60 años eran el medio habitual de vida”. Además, ha añadido que el pregonero será Javier Jiménez Alfaro, cineasta y como fin de feria contarán con Ester Vallejo, cantautora y percusionista.

Inauguración y la bajada a la siega y la trilla

La jornada comenzará a las 10.00 con el pregón inaugural en la plaza del Castillo y la tradicional bajada a la siega y la trilla.

A partir de ese momento, el pueblo se llenará de actividad en calles y plazas, con la recreación de oficios como herreros, hilanderas, leñadores, apicultores, alfareros, cesteros, mondongueras, carboneros, toneleros o artesanos del esparto, entre muchos otros.

XXIV Feria de Oficios perdidos en Lituénigo

Cada espacio del municipio contará con ambientaciones específicas y actividades.

Así, en la plaza del Castillo se concentrarán la herrería en vivo, adobes y ladrillos, leñadores, herrador y photocall; en el frontón se desarrollarán oficios textiles y domésticos como hilanderas, confección de calzado, jabones naturales, colchones de lana o encaje de bolillos y en la calle San Blas habrá demostraciones de oficios como el esquilador, el cantero, juegos tradicionales aragoneses y una exposición fotográfica.

Además, la plaza de la Iglesia acogerá el Museo de la Vida Rural, cestería de mimbre y junco, alfarería, trabajo en barro, apicultura y escuela tradicional; la calle San Miguel estará dedicada a oficios alimentarios como el trenzado de ajos, elaboración de embutidos, picado de juncos, escobizos y exposición fotográfica, además de bar.

Por otro lado, la Plana de la Cuesta de la Fregadera recreará la vida en torno a la carbonera y la cocina tradicional, con talleres de malabares y concierto; y el Barrio Bajo (calle Zarzuela) mostrará oficios como la bodega, el colmenero, el tonelero, el soplado de vidrio, remedios tradicionales y artesanía en madera y cuero.

Habrá oficios itinerantes como afilador, aguador, alguacil o gaiteros locales que animarán todo el recorrido.

Las actividades destacadas del programa tendrán lugar a las 10.00 con el inicio de la feria y pregón en la plaza del Castillo, a las 14.15 con albadas de mediodía en la calle San Miguel, a las 20.30 albadas y encendido de la carbonera, a las 21.30 degustación de chorizos y morcillas y a las 22.00 el gran cierre con el concierto de Ester Vallejo.

Durante todo el día habrá animación musical con gaiteros, joteros, dulzaineros y tamborileros locales, creando un ambiente festivo y auténtico.

Cómo llegar

Lituénigo se encuentra en la comarca de Tarazona y el Moncayo, a los pies del Parque Natural del Moncayo y a unos 95 kilómetros de Zaragoza.

La forma más cómoda de llegar es en coche. Desde la capital aragonesa se toma la autovía A-68 en dirección a Tarazona y, una vez allí, se continúa por la carretera A-1218 pasando por localidades como San Martín de la Virgen del Moncayo hasta alcanzar Lituénigo.

El trayecto dura aproximadamente una hora y cuarto y atraviesa uno de los paisajes más atractivos del Moncayo.