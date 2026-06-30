El pequeño pueblo español que enamoró a Rossy de Palma: 455 habitantes y una villa romana del siglo II

Ni Madrid, ni Paris ni una isla del Caribe. El rincón que conquistó el corazón de Rossy de Palma está en Teruel.

La 'chica Almodovar' es icono de la moda en España, pero eso no es incompatible con tener gustos auténticos.

La actriz conoció el pasado mes de abril Urrea de Gaén, un pequeño pueblo turolense que le enamoró

Con apenas 450 habitantes, esta localidad de la comarca del Bajo Martín se convirtió, un año más, en el epicentro de la creatividad, la moda y la cultura gracias a la celebración de Villa Alegría. Un evento impulsado por la diseñadora aragonesa Alejandra Sesé y su firma Nurrk, que fusiona diseño, música, gastronomía y tradiciones locales.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes disfrutaron de una cena popular en la plaza, un mercado artesanal, propuestas gastronómicas y del inconfundible sonido de la Ruta del Tambor y el Bombo.

Entre los invitados destacó Rossy de Palma, que se integró por completo en la celebración.

La actriz no dudó en coger una baqueta y tocar el tambor junto a los vecinos, protagonizando uno de los momentos más comentados del encuentro.

La intérprete compartió después su experiencia en redes sociales con un mensaje cargado de cariño: "Gracias @alexandrasesef, @nurrk.es y a todo el pueblo de Urrea de Gaén por esta maravillosa celebración. ¡Qué disfrute y cuánto amor compartido!".

Pero sus palabras no se quedaron ahí.

Un momento de 'The Maravilla' en la plaza de Urrea de Gaén. EE

Rossy de Palma reflexionó sobre la esencia del evento y del propio municipio con un texto en el que reivindicó el valor de lo local.

"Siempre he podido constatar cómo lo más auténticamente local se convierte, ipso facto, en universal. Intentando explicar la experiencia que Alexandra nos ha regalado en la presentación de Nurrk en Urrea de Gaén, descubrí una expresión que desconocía: 'localismo sin paredes'", escribe en su post.

"Describe la capacidad de estar profundamente enraizado en una cultura específica sin caer en el aislamiento, el nacionalismo cerrado o el folclore superficial" explica Rossy.

Urrea de Gaén

Más allá del escaparate de Villa Alegría, Urrea de Gaén guarda un patrimonio que sorprende a quien lo visita. Conocido popularmente como la última aljama mora del Bajo Aragón, el municipio conserva la huella de su pasado musulmán en el trazado de sus calles y en buena parte de su arquitectura.

Pasear por su casco urbano es descubrir estrechas calles, viviendas de adobe y ladrillo y un ambiente tranquilo donde todavía se mantiene el ritmo pausado de los pueblos de siempre. Entre sus edificios más destacados sobresale la iglesia parroquial de San Pedro Mártir, construida en el siglo XVIII.

El acueducto de Urrea de Gaén.

A las afueras de la localidad se encuentra otro de sus grandes tesoros: la villa romana de La Loma del Regadío, uno de los mejores ejemplos de asentamiento rural romano de Aragón.

Habitada entre los siglos II y IV d. C., fue un importante centro de producción agrícola dedicado a la elaboración de aceite y vino.

Todavía se conservan restos de prensas, mosaicos y diversas estructuras que permiten imaginar la actividad que desarrolló este enclave hace casi dos mil años.

La identidad de Urrea de Gaén también está marcada por sus tradiciones.

Urrea de Gaén desde las alturas.

El municipio forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, una de las manifestaciones más emblemáticas y emocionantes de la Semana Santa aragonesa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyos redobles envuelven cada año las calles del pueblo y dejan una huella imborrable en quienes las visitan.

Quizá sea precisamente esa mezcla de autenticidad, patrimonio, tradición y hospitalidad la que ha terminado conquistando a Rossy de Palma.

Porque, a veces, los lugares más especiales no aparecen en las guías turísticas, sino en pequeños pueblos donde todo parece conservar su esencia.