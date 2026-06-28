Entró en vigor: la ayuda de hasta 6.000 euros para mejorar la accesibilidad e instalar un ascensor en tu comunidad

La nueva normativa de seguridad de ascensores ya está en marcha con el objetivo de modernizar el parque de elevadores en España y reducir accidentes.

Sin embargo, su aplicación también implica un importante esfuerzo económico para muchas comunidades de vecinos.

El cambio normativo se articula a través del Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores” Real Decreto 355/2024. Aunque fue aprobado en 2024, ha ido incorporando ajustes posteriores.

La norma obliga a adaptar los ascensores que no cumplan determinados requisitos técnicos. En los edificios más antiguos, el coste de estas intervenciones puede alcanzar los 40.000 euros por comunidad.

Las mejoras más habituales incluyen: nivelación de cabina, sistemas de protección en el cierre de puertas, comunicación bidireccional en cabina, control de carga y sustitución de guías

En ciudades como Zaragoza, donde alrededor del 60% de los edificios se levantaron en los años 80, muchas comunidades tendrán que acometer estas obras para adaptar sus ascensores y mejorar la accesibilidad.

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Zaragoza anunció un plan de ayudas en el que se destina 2,75 millones de euros a eliminar barreras arquitectónicas en edificios y viviendas.

Ayudas para rehabilitación y accesibilidad

En paralelo a la entrada en vigor de la normativa de los ascensores, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas.

La convocatoria, dotada con 8 millones de euros para 2026 y 2027, busca modernizar el parque residencial y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Según explicó la alcaldesa Natalia Chueca en la presentación del plan, estas ayudas no solo persiguen la renovación del parque inmobiliario, sino también el apoyo a familias con menos recursos y el impulso del alquiler asequible.

El programa será gestionado por Zaragoza Vivienda y se estructura en cuatro líneas: eficiencia energética, accesibilidad, apoyo a familias vulnerables y fomento del alquiler.

Línea 2: accesibilidad y ascensores

La partida más directamente relacionada con la instalación y adaptación de ascensores es la Línea 2, dotada con 2,75 millones de euros.

Se divide en dos subprogramas:

Línea 2.1: Obras en edificios (2,5 millones de euros)

Financia actuaciones en zonas comunes para garantizar la accesibilidad universal desde la vía pública hasta las viviendas. Por ejemplo una rampa en la entrada del edificio o un ascensor que cumpla la normativa.

Subvención: 40% del coste

Límite: 6.000 euros por vivienda

Línea 2.2: Obras en viviendas (250.000 euros)

Dirigida a mejoras en el interior de domicilios para personas con ingresos bajos.

Subvención: 50% del coste

Límite: 6.000 euros

Requisito: ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM

Vivienda

El mercado de la vivienda sigue siendo uno de los principales retos en España, también en Zaragoza. Sin embargo, la ciudad presenta mejores indicadores que otras grandes áreas urbanas.

Según el Informe Anual 2025 del Banco de España Banco de España, un hogar joven necesita en torno a 7,3 años de renta neta para comprar una vivienda en la capital aragonesa. Es una cifra inferior a la de ciudades como Madrid o Barcelona.

Estos datos sitúan a Zaragoza entre las capitales con mayor accesibilidad relativa a la vivienda, tanto en compra como en presión del alquiler.

Aun así, la demanda continúa y la necesidad de vivienda asequible sigue siendo evidente. En este contexto es donde se marcan las ayudas de la línea 3 y 4 del nuevo plan municipal.

Más apoyo: vulnerabilidad y alquiler

Además de la accesibilidad y la eficiencia energética, el plan municipal incorpora otras dos líneas relevantes.

Línea 3: apoyo a familias vulnerables (250.000 euros)

Esta línea ofrece ayudas adicionales a vecinos con ingresos reducidos (hasta 3,5 veces el IPREM ponderado) que ya hayan accedido a las líneas de rehabilitación.

Hasta el 100% de la aportación para hogares con ingresos ≤ 2,5 veces el IPREM

Hasta el 80% para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM

Límite de ayuda: 5.000 euros en la línea 1.1 y 2.500 euros en la 2.1

Línea 4: programa de alquiler ALZA (750.000 euros)

Esta línea incentiva la incorporación de vivienda vacía al mercado del alquiler asequible. Financia entre el 60% y el 80% del coste de adecuación de viviendas, con un máximo de 8.000 euros, a cambio de su cesión al programa municipal de alquiler ALZA.