El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 horas del próximo miércoles 1 de julio, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo "Pijama para seis" en el Teatro Principal de Zaragoza.

Esta comedia de enredos, obra del maestro del género Marc Camoletti, cuenta con un reparto excepcional formado por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros. Con un ritmo frenético e hilarante, "Pijama para seis" es una pieza de carpintería teatral que llenará de carcajadas el teatro.

Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del jueves 8 de julio a las 20.00 horas. Solo habrá un único ganador.

Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra. Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar.

Puedes participar hasta las 9.00 horas del próximo miércoles 1 de julio.

Una hilarante comedia de enredos

En "Pijama para seis", Fernando aprovecha que su mujer tiene que ir a pasar el fin de semana con su madre para invitar a su amante, Susi, y a su amigo Carlos para tener una coartada. Para no tener que preocuparse de nada incluso ha contratado una cocinera, Susana.

Sin embargo, nada sale como él espera y la velada romántica que había organizado acaba convirtiéndose en una noche trepidante en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

Fragmento de la obra "Pijama para seis". Teatro Principal.

Esta obra forma parte del repertorio de Marc Camoletti (Ginebra, 16 de noviembre de 1923 – Deauville, 18 de julio de 2003), director de teatro y dramaturgo suizo, conocido por sus comedias.

Su obra "Boeing-Boeing" se ha representado por todo el mundo en multitud de idiomas y tuvo una versión cinematográfica, protagonizada por Tony Curtis y Jerry Lewis, en 1965. Es autor de una gran cantidad de comedias, entre las que destacan: "No te vistas para cenar", "Sofá para dos", "Feliz Cumpleaños" y "Sexo y Celos".