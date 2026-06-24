Entró en vigor: los padres trabajadores tienen un permiso de 1h pagada para cuidar a su hijo menor de 9 meses

Más allá de los permisos de paternidad y maternidad de los que pueden disfrutar ambos progenitores tras el nacimiento de un hijo, existen otras medidas menos conocidas que pueden resultar de gran ayuda para la organización familiar.

Una de ellas es el conocido popularmente como 'permiso de lactancia', una herramienta de conciliación que permite a los padres y madres trabajadores disponer de una hora de su jornada laboral para dedicarla al cuidado de su bebé durante sus primeros meses de vida.

La regulación del permiso de lactancia está recogida en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores.

La norma establece que los padres y madres trabajadores "tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses".

En la práctica, este derecho ofrece varias opciones de organización. Por ejemplo, puedes salir una hora antes de tu jornada, incorporarte una hora más tarde o repartir ese tiempo entrando media hora después y saliendo media hora antes.

No obstante, la fórmula más habitual suele ser la acumulación de todas esas horas. De este modo, el tiempo de lactancia se transforma en varios días de permiso continuado, lo que permite disfrutar de un periodo de descanso más prolongado junto al menor.

Eso sí, siempre respetando el límite temporal, ya que como establece la ley este derecho se mantiene hasta que el bebé cumpla los nueve meses.

Casos especiales

La norma también establece el mapa de ruta en el caso de que se tengan gemelos o se opte por una adopción múltiple. En tales casos, "la duración del permiso se incrementará proporcionalmente".

Es decir, a más hijos más margen de permiso.

Otro matiz importante es que se trata de un permiso individual, por lo que cada progenitor tiene el derecho de solicitar este permiso por separado y no puede transferir su tiempo al otro.

Además, si se da el caso de que ambos padres trabajen en la misma compañía, "podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa", motivando las razones por escrito y debiendo ofrecer un plan alternativo que favorezca esta conciliación.

Sin embargo, hay una última vuelta de tuerca, ya que si ambos progenitores utilizan el permiso en las mismas condiciones, puede alargarse hasta los doce meses del bebé.

Eso sí, a partir del noveno mes, el salario empieza a reducirse de forma proporcional.

Multas de hasta 7.500 euros

El incumplimiento de normas sobre tiempo de trabajo y permisos puede suponer varios miles de euros en multas a la empresa.

Así lo establece el art. 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), considerando la transgresión de estos derechos como una infracción grave.

Las multas para la empresa dependerán de la gravedad de cada caso, estableciéndose según los siguientes baremos: