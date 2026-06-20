Ya es oficial: ayudas de hasta 8.000 euros para reformas en tu vivienda y destinarlas al alquiler asequible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este viernes. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas que contará con una inversión histórica de 8 millones de euros durante los ejercicios 2026 y 2027.

Entre las medidas incluidas destaca una línea específica destinada a impulsar el alquiler asequible, con subvenciones de hasta 8.000 euros para propietarios que reformen viviendas y las incorporen al programa municipal Alquila Zaragoza (ALZA).

Esta iniciativa busca movilizar parte del parque de viviendas vacías de la ciudad facilitando que más inmuebles lleguen al mercado con precios accesibles para los inquilinos.

La ayuda económica de hasta 8.000 euros serviría para que el propietario pusiera a punto su segunda vivienda y la cediera al consistorio quien la pondría en alquiler a un precio asumible.

Para esto, el Consistorio reservará 750.000 euros a la denominada Línea 4 del programa de ayudas.

Las ayudas cubrirán entre el 60% y el 80% del coste de las obras de adecuación realizadas en el interior de las viviendas, con un límite máximo de 8.000 euros por inmueble.

A cambio, los propietarios deberán ceder la vivienda a Zaragoza Vivienda o renovar una cesión ya existente para que forme parte del programa ALZA de alquiler asequible.

El objetivo es que los pisos que actualmente están vacíos o necesitan mejoras puedan ponerse en condiciones adecuadas para ser habitados, ampliando así la oferta de alquiler a precios moderados en la capital aragonesa.

Plazos

Las ayudas para actuaciones individuales en viviendas, entre las que se encuentra esta línea de alquiler asequible, podrán solicitarse a partir del 30 de junio de 2026.

El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se agoten los fondos disponibles.

La gestión correrá a cargo de Zaragoza Vivienda y las solicitudes se tramitarán por orden de entrada, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La presentación será principalmente telemática, aunque también se ofrecerá asistencia presencial para quienes necesiten apoyo en el proceso digital.

Mejorar el parque residencial

La convocatoria forma parte de un programa más amplio de rehabilitación residencial impulsado por el Ayuntamiento.

Además de fomentar el alquiler asequible, las ayudas incluyen actuaciones para mejorar la eficiencia energética de edificios y viviendas, aumentar la accesibilidad y ofrecer apoyo adicional a familias con rentas más limitadas.

Según el Ayuntamiento, esta nueva inversión de 8 millones de euros pretende mejorar la calidad de las viviendas, facilitar el acceso a hogares más confortables y sostenibles y aumentar la disponibilidad de alquiler asequible en Zaragoza.