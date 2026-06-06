Llega a Lidl la freidora de aire más práctica y versátil: está disponible por solo 54,99 euros tras una rebaja del 15%

Si hablamos de los electrodomésticos que más han revolucionado la cocina en los últimos años, las freidoras de aire, sin lugar a dudas, deberían ocupar los primeros puestos de la lista.

Aunque se trata de un invento relativamente reciente, su popularidad no ha dejado de crecer. Así lo refleja el Informe de Consumo Alimentario de España 2024, señalando que el 4% de las preparaciones de alimentos en los hogares españoles ya se realizan con airfryer.

No es de extrañar. Su facilidad de uso, la variedad de programas disponibles y la posibilidad de cocinar de forma más saludable convierten a las freidoras de aire en una opción muy atractiva.

Basta con introducir los alimentos, seleccionar el programa adecuado y esperar a que el aparato haga el resto.

Sin embargo, la amplia oferta disponible en el mercado puede complicar la elección. Entre tantas características, capacidades y funciones, encontrar el modelo adecuado no siempre es sencillo.

En este contexto, destaca la airfryer Tefal de 3 litros disponible en Lidl, que actualmente puede adquirirse por 54,99 euros tras aplicar un descuento del 15%.

Freidora de Aire de 3 litros en Lidl Lidl

Características

La nueva freidora de aire que Lidl tiene rebajada destaca por combinar tamaño reducido, buenas prestaciones y versatilidad.

Uno de sus puntos fuertes es su capacidad, con tres litros de cabida, está pensada para preparar raciones más que suficientes para una pareja o para aquellas familias que prevean usarla ocasionalmente, sin ocupar mucho espacio en la encimera.

Su principal ventaja es la posibilidad de cocinar alimentos crujientes utilizando poco o nada de aceite, una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan recetas más ligeras sin complicarse en la cocina. Además, sus 1.300 W de potencia permiten obtener resultados rápidos en cuestión de minutos.

La freidora incorpora una pantalla táctil digital y 10 programas automáticos que facilitan la preparación de todo tipo de platos, desde patatas fritas y pollo hasta pescado, verduras, pizza, nuggets o incluso postres, sin necesidad de ajustar manualmente la cocción.

Otro de los puntos fuertes de este modelo es su eficiencia. Según la marca, puede reducir el consumo energético hasta en un 70% y cocinar más rápido que un horno convencional, dos factores que ayudan a ahorrar tiempo y dinero en el día a día.

Pensada para un uso cómodo, cuenta con una cesta antiadherente apta para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza tras cada uso.

Airfryer Tefal 3 litros Lidl

Opiniones

El producto no ha pasado desapercibido entre la clientela, ya que según muestra la marca en su página de producto, el 95% de clientes que la han comprado la recomiendan.

Esta estadística se refleja también en la valoración, con una media de 4.6 sobre 5 y más de 70 reseñas, la mayoría de ellas elogiando su buena relación calidad-precio.

"El electrodoméstico es de muy buena calidad y suficiente para un hogar unipersonal, con la ventaja de que no ocupa mucho espacio. Estoy muy satisfecho", comenta uno de los clientes. Mientras, otro señala: "Su revestimiento antiadherente facilita enormemente la limpieza. Además, es fácil de usar, ofrece excelentes resultados e incluso incluye recetas".

En definitiva, se trata de una freidora de aire compacta, funcional y preparada para hacer comidas ricas con la ley del mínimo esfuerzo.