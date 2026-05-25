Los psicólogos coinciden: los empleados que trabajan en turno de noche pierden 5 años de vida por cada 15 de trabajo

En España, alrededor de 2,3 millones de personas trabajan en turno de noche.

De ellas, cerca de un millón desempeñan su jornada en horario nocturno durante más de la mitad de sus días laborales, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Estatuto de los Trabajadores establece que el horario nocturno comprende entre las 22:00 y las 06:00 horas. Además, considera trabajador nocturno a quien realice, como mínimo, tres horas de su jornada dentro de esa franja horaria.

Este tipo de empleo suele estar asociado a un salario más elevado, gracias en gran parte al conocido plus de nocturnidad. En muchos casos, este complemento ya viene fijado en el convenio colectivo y se incorpora directamente al sueldo.

Sin embargo, la otra cara del trabajo nocturno termina pasando factura con el tiempo. Los efectos sobre la salud física y mental pueden aparecer tanto a medio como a largo plazo.

Así lo explica la psicóloga María Gómez (@merigopsico en redes sociales), quien advierte en uno de sus vídeos que estas jornadas chocan con el funcionamiento natural del cuerpo humano.

Consecuencias del trabajo nocturno

"Nuestra especie está hecha para vivir cerca del ecuador. Necesita 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad", afirma.

Basándose en distintos estudios científicos, la especialista sostiene que el trabajo nocturno "genera estado de ánimo bajo, menor calidad de vida y más probabilidad de enfermedades cardiovasculares".

El impacto también podría reflejarse en la esperanza de vida. Según expone, "los trabajadores de turno de noche tienen 5 años menos de vida por cada 15 años trabajados".

En la misma línea, la psicóloga María Rodríguez (@psicomariia en redes sociales) describe algunas de las consecuencias más frecuentes de este tipo de jornadas:

"Tu sueño se fragmenta, tu sistema inmunitario se debilita, tus hormonas se desregulan, el intestino se inflama, el estado de ánimo decae y poco a poco dejas de ser tú", enumera.

Desde el Instituto Nacional de Salud (EEUU), señalan que "aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad". Además de otro tipo de consecuencias como la alteración del metabolismo, perjudicando la capacidad para procesar el azúcar en sangre o la glucosa.

El impacto, en datos

Más allá de la posible reducción de cinco años en la esperanza de vida por cada 15 de trabajo nocturno, una conclusión respaldada por investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde otras organizaciones como Comisiones Obreras (CCOO) van más allá:

"Pierden 5 años de vida por cada 15 de jornada laboral, se divorcian 3 veces más que el resto de sus compañeros y tienen un 40% más de posibilidades de padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares", afirman.

Aun así, conviene matizar que no se trata de una regla científica exacta, ya que resulta imposible establecer un promedio preciso para todos los casos.