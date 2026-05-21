Aurelio Rojas, cardiólogo: "Comer de 6 a 8 nueces al día disminuye el 30% la probabilidad de infarto"

Los frutos secos tienen mala fama. Generalmente se debe a su alta densidad calórica y contenido en grasas.

Bien es cierto que un atracón en este tipo de alimentos puede pagarse muy, pero que muy caro. Ya que, por ejemplo, 100 gramos de nueces equivalen a más de 650 kcal.

Sin embargo, si se controlan las proporciones, no sólo pueden darte ese extra de energía, también ayudan a controlar el apetito, regular el azúcar en sangre y proteger el corazón.

Así lo explica el médico Aurelio Rojas, popular cardiólogo y divulgador médico en redes sociales (@doctorrojass), donde acumula millones de seguidores.

"Comer entre 6 a 8 unidades o 30 gramos de este fruto seco al día puede ser uno de los mejores tratamientos para mejorar la salud de tu corazón, tu cerebro, contrarrestar el estrés, descansar mejor y vivir más y mejor", señala el especialista.

Beneficios de comer nueces para el corazón

Concretamente, dentro de los beneficios cardiovasculares, Rojas destaca su alta capacidad para reducir el colesterol peligroso.

"Lo que hace es reducir los niveles de LDL oxidado, el colesterol de los infartos y los ictus", indica, añadiendo que, según un metaanálisis del American Journal of Clinical Nutrition, se demostró que la ingesta de nueces es capaz de reducir este tipo de colesterol en hasta un 10%.

Asimismo, "aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca", es decir, la fluctuación en el tiempo que pasa entre latido y latido.

En términos médicos, el aumento de esta variabilidad es señal de un sistema cardiovascular sano y adaptable, ayudando a contrarrestar los efectos negativos producidos por el estrés.

"Es uno de los marcadores más modernos de salud, juventud y fuerza de tu corazón", afirma. En cambio, un ritmo monótono (más rígido), es señal de estrés y de fatiga.

Además, la ingesta de nueces puede reducir drásticamente marcadores de inflamación sistémica. Es decir, la causa común de las enfermedades no transmisibles o crónicas, que representan casi el 90% de las muertes y enfermedades en España.

Los estudios coinciden

Tras una década de investigación, el estudio PREDIMED analizó los datos de 7.447 personas asintomáticas de entre 55 y 80 años con un elevado riesgo cardiovascular.

La investigación concluyó que seguir una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra o frutos secos puede reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus o una muerte cardiovascular.

A colación de estos resultados, el cardiólogo destaca que "mostró que las personas que tomaban 30 g de nueces al día, en torno a 6 a 8, dependiendo del tamaño, tenían un 30% menos riesgo de tener un infarto. Mejor que muchísimas pastillas".

Las nueces demuestran que no todos los alimentos calóricos son enemigos de la salud. Porque, en la dosis adecuada, un pequeño puñado al día puede convertirse en un gran aliado para el corazón.