El pueblo medieval donde comer muy bien: conjunto histórico-artístico y una iglesia del siglo XVI

Hace 10 años este pequeño pero bonito pueblo de Teruel ganó la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

Esa Navidad Rubielos de Mora brilló especialmente, y su luz sigue irradiando la primavera de 2026.

La localidad con apenas 600 habitantes, es conjunto histórico-artístico, tiene una iglesia del siglo XVI y varios restaurantes en los que disfrutar de la comida "de toda la vida".

Rubielos de Mora

Esta villa turolense, situada en la comarca de Gúdar-Javalambre y con poco más de 600 habitantes, fue reconocida como conjunto histórico-artístico en 1980 y declarada Bien de Interés Cultural en 2007.

No hay que confundirla con Mora de Rubielos. Apenas les separan 10 minutos y una leyenda de amor. Ambas son preciosas y merecen una escapada, pero hoy nos centramos en Rubielos.

Rubielos de Mora, Teruel.

Sus fachadas de piedra, las casonas solariegas blasonadas y los palacios renacentistas convierten el casco urbano en un auténtico museo al aire libre.

No en vano, en 1983 recibió el prestigioso Premio Europa Nostra por la conservación y recuperación de su patrimonio arquitectónico.

Rubielos de Mora, Teruel. iStock

La localidad mantiene intacta gran parte de su esencia medieval. Antiguamente estuvo rodeada por murallas y llegó a contar con siete puertas de acceso.

Hoy todavía se conservan dos espectaculares portales góticos del siglo XIV, testigos del pasado defensivo de la villa.

Patrimonio

Uno de los grandes símbolos de Rubielos de Mora es la excolegiata de Santa María la Mayor, una monumental iglesia iniciada en el siglo XVI que mezcla elementos góticos y renacentistas.

Su imponente presencia domina el casco histórico y en su interior alberga un valioso retablo de estilo gótico internacional.

Junto a ella destaca también el Convento de las Madres Agustinas, cuya portada histórica recuerda el esplendor artístico que alcanzó la villa durante siglos.

El viajero descubre además una larga lista de edificios nobles que hablan de la importancia económica y social que tuvo Rubielos de Mora en el pasado.

El Palacio de los Marqueses de Villasegura, el Palacio de los Condes de Creixell, la Casa de los Gascón o el antiguo Hospital de Nuestra Señora de Gracia forman parte de un legado monumental excepcional.

Gastronomía

A la riqueza patrimonial se suma otro gran atractivo: la gastronomía. La cocina tradicional turolense encuentra aquí uno de sus mejores escaparates: jamón de Teruel, trufa, ternasco...

Restaurantes como El Aljibe se han ganado una excelente reputación entre los viajeros gracias a una propuesta basada en la cocina mediterránea y los platos tradicionales de cuchara.

Hotel Restaurante Los Leones, Rubielos de Mora. Tripadvisor

Los visitantes destacan especialmente la calidad y abundancia de sus recetas caseras.

También sobresale el restaurante del Hotel Los Leones, distinguido en 2023 con un Solete de la Guía Repsol.

El establecimiento combina cocina de producto y tradición, con especial protagonismo para la trufa negra, uno de los tesoros gastronómicos de la provincia de Teruel.

Los desayunos caseros y la atención familiar son otros de los aspectos más valorados por quienes se alojan allí.

“Desayuno es muy casero y de gran calidad con zumo de naranja natural, jamón de Teruel, yogur, torta de la casa y unos huevos revueltos cuajados a la perfección, además de café e infusiones. En temporada de trufa disponen de un menú muy apetecible y varios platos con ese diamante negro del bosque” se lee en una reseña que dejó en Google una señora hace unos meses.