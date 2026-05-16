Javier y Paula abren un nuevo negocio en Zaragoza: "Veíamos que faltaba algo diferente, más innovador y saludable"

Javier y Paula han creado, a sus 25 años, su propio negocio en Zaragoza. Han logrado cumplir un sueño que, tras mucho "discurrir" y "trabajar" durante meses y años, ya ha abierto al público este viernes.

Kaia, en el número 18 de la plaza San Francisco, es un pequeño local donde se apuesta "por la alimentación saludable". La propuesta de Kaia gira principalmente en torno al açaí, que sirven en formato bowl.

Javier explica que este es un "superalimento" por sus propiedades antioxidantes y nutricionales que han decidido traer a Zaragoza. Asegura que estos se podrán pedir personalizables, aunque para los más indecisos "también habrá otros ya diseñados bajo la fórmula de 'Signature Bowls'", entre los que el joven destaca "uno de pistacho elaborado con crema artesanal".

"Ahora mismo el de pistacho es el más top, todo el mundo quiere algo que lleve este fruto seco", comenta entre risas.

La idea de Javier y Paula nació tras mucho "pensar y pensar" y, sobre todo, tras detectar que Zaragoza "todavía contaba con poca oferta especializada en productos como el açaí o el matcha, muy extendidos ya en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia".

"Veíamos que faltaba algo diferente, más innovador y saludable", señala el joven. Y, tras encontrar un local cerca de la zona universitaria, el principal público de sus productos, decidieron lanzarse con su primer negocio.

Zaragoza, el lugar "idóneo"

Aunque ambos son madrileños, Javier tiene raíces familiares en Zaragoza y asegura que la ciudad les parecía un lugar "idóneo" para comenzar su sueño.

Además del açaí, el local incorpora matcha, smoothies con proteína añadida, cafés, tés y bebidas refrescantes de frutas tropicales pensadas "especialmente para el verano". Entre ellas destacan "los llamados refreshers", preparados de mango o maracuyá servidos con hielo y que esperan convertir en "uno de los productos estrella de la temporada".

Javier y Paula, a las puertas de Kaia, su nuevo local de açai. E.E Zaragoza

Los precios buscan adaptarse especialmente al público universitario y joven de la zona. "Un café espresso costará 1,40 euros, mientras que los matchas oscilarán entre los 3,90 y los 4,20 euros. Los bowls de açaí partirán desde 7,80 euros en tamaño pequeño y alcanzarán los 13,50 euros en su formato más grande", detalla el joven.

Javier insiste en que uno de los elementos diferenciales del negocio será la calidad de los ingredientes. "Nuestro açaí tiene un 65% de pulpa natural, mientras que otros productos del mercado apenas llegan al 15 o al 20%", afirma.

También hace hincapié el cuidado a la hora de seleccionar tanto los toppings como los proveedores, o incluso las cremas de pistacho o cacahuete y las mermeladas artesanales.

El concepto 'healthy' forma parte también de la vida cotidiana de los dos jóvenes emprendedores. "El negocio refleja nuestro estilo de vida", explica Javier, que reconoce que antes de apostar por la alimentación saludable llegaron incluso a valorar abrir un gimnasio.

La inauguración ha despertado una gran expectación incluso antes de abrir oficialmente, pues durante este fin de semana comenzarán a atender por lista ofreciendo 2x1 en bowls. “Tenemos más de 600 personas apuntadas, hemos tenido que dejar de apuntar y cerrarla”, explican ambos, sonrientes ante la acogida que ha tenido su proyecto en redes sociales durante las semanas previas a la apertura.