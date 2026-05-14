El castillo 'rojo' español construido sobre roca: una fortaleza del siglo XIII y Bien de Interés Cultural

El Castillo de Peracense está en la provincia de Teruel, sobre una enorme roca rojiza y rodeado de un paisaje casi salvaje.

En España se estima que existen más de 10.000 castillos y fortalezas catalogados en diversas condiciones de conservación.

A menudo, Aragón es denominada "tierra de castillos", pues cuenta con más de 500 fortificaciones registradas, incluyendo castillos, torres vigía y murallas, repartidas por todo su territorio, lo que la convierte en una de las zonas con mayor densidad de castillos de España.

El Castillo de Peracense puede que no sea tan famoso como otros castillos de España, pero quienes lo visitan suelen salir impresionados.

Construido en el siglo XIII fue declarado Bien de Interés Cultural en el 2006.

Castillo de Peracense. Turismo de Aragón

No es el típico castillo medieval restaurado y lleno de turistas. Aquí todo se ve más auténtico. Las murallas se mezclan con la montaña, el entorno está prácticamente intacto y las vistas son espectaculares.

Además, llegar ya forma parte de la experiencia. A medida que te acercas al pequeño pueblo de Peracense, la fortaleza empieza a aparecer entre las rocas hasta confundirse con ellas.

Un castillo construido para resistir

El Castillo de Peracense tiene origen medieval y fue clave durante siglos para defender la frontera entre Aragón y Castilla.

La fortaleza actual comenzó a construirse en el siglo XIII sobre restos anteriores de época musulmana.

Lo más curioso es cómo aprovecharon el terreno para hacerlo casi inexpugnable. En vez de levantar un castillo encima de una montaña, parece que lo construyeron dentro de ella.

Está hecho con piedra rodena, una roca rojiza típica de la zona. Por eso tiene ese color tan llamativo que cambia según la luz del día.

Murallas, túneles y vistas increíbles

El castillo está dividido en varios recintos defensivos conectados entre sí. Hay pasillos estrechos entre las rocas, murallas enormes y torres desde las que se controla toda la comarca.

La parte alta es una de las mejores zonas de la visita. Desde allí se ven kilómetros y kilómetros de paisaje abierto de Teruel.

A diferencia de otros castillos más turísticos, aquí todavía se puede recorrer todo con bastante tranquilidad. Eso hace que la visita sea mucho más agradable.

Además, el precio de la entrada es muy económico. La tarifa general es de 3,5 euros, y a los menores de 14 años les cuesta solamente 2 euros.

El “castillo desconocido” de Aragón

En los últimos años, varios medios nacionales han incluido al Castillo de Peracense entre los castillos más sorprendentes de España. Y gran parte de su éxito tiene que ver precisamente con eso: todavía no está masificado.

Muchos viajeros llegan buscando una excursión diferente y se encuentran con una fortaleza enorme, muy bien conservada y en un entorno que parece sacado de otra época.

Castillo de Peracense Patrimonio Cultural de Aragón

También ayuda el pueblo. Peracense es pequeño, tranquilo y mantiene ese ambiente rural que ya cuesta encontrar en muchos destinos turísticos.

El pueblo está a unos 50 minutos en coche de Teruel y según los últimos datos del INE solo viven 76 personas.

Una escapada perfecta en Teruel

El castillo está declarado Bien de Interés Cultural y se puede visitar durante gran parte del año. Además, suele haber actividades culturales y recreaciones medievales en determinadas fechas.

Ahora, por ejemplo, se está preparando una programación especial para el 12 de agosto, ya que además del eclipse solar, ese día será el pico de observación de la lluvia de estrellas más importante del verano, las Perseidas.

La zona también permite completar la escapada con rutas de senderismo o visitas a otros lugares cercanos de la provincia de Teruel.

Para quienes buscan sitios con historia, paisajes distintos y planes tranquilos lejos del turismo masivo, el Castillo de Peracense es una de esas visitas que merece mucho la pena.