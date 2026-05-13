Acaba de llegar a Jysk el tocador con cajones más bonito de la temporada: en dos colores y disponible por 110 euros

Para tener la casa ordenada y aprovechar el espacio disponible, los tocadores se convierten en un aliado imprescindible. Muebles Rey o Tuco son algunas de nuestras marcas de muebles aragonesas de confianza, pero también encontramos algún que otro mobiliario interesante en otras tiendas.

El Aparador JENSLEV 2 puertas 4 cajones blanco de JYSK es uno de ellos. Se trata de un mueble pensado para quienes buscan almacenamiento funcional sin renunciar a una estética limpia y luminosa.

Su diseño en color blanco aporta sensación de amplitud y combina fácilmente con interiores modernos, nórdicos o minimalistas. Ahora está disponible por 110 euros un precio más que razonable.

Gracias a sus líneas rectas y acabado sencillo, puede integrarse tanto en un comedor como en un salón, recibidor o incluso un despacho doméstico.

Cuenta con dos puertas laterales y cuatro cajones centrales, lo que permite organizar diferentes tipos de objetos: vajilla, documentos, textiles, cubertería, pequeños aparatos o accesorios decorativos. Además, incorpora dos estantes interiores que ayudan a dividir mejor el almacenamiento.

Aparador JENSLEV 2 puertas 4 cajones blanco. Jysk

Uno de sus puntos prácticos es el sistema de freno en los cajones, que evita cierres bruscos y mejora la comodidad diaria.

Está fabricado principalmente en aglomerado con revestimiento de melamina y piezas de HDF, materiales habituales en mobiliario contemporáneo por su ligereza, facilidad de limpieza y precio contenido.

El aparador mide aproximadamente 118 cm de ancho, 89 cm de alto y 36 cm de profundidad, unas dimensiones bastante equilibradas para aprovechar el espacio sin resultar voluminoso.

En cuanto al precio, el modelo blanco ronda los 110 euros, mientras que la versión en tono roble natural suele situarse cerca de 125 euros. Esto lo convierte en una opción asequible dentro de los aparadores de tamaño medio.

Visualmente, el tono blanco transmite luminosidad y neutralidad, ideal para espacios pequeños o decoraciones suaves.

La variante roble salvaje natural ofrece un aspecto más cálido y acogedor, con un aire ligeramente más rústico.

En opiniones de usuarios destacan especialmente su buena relación calidad-precio, el diseño agradable y la amplitud de almacenaje, aunque algunos recuerdan que se trata de un mueble funcional de gama económica, similar al concepto de Ikea o Conforama.