Los psicólogos coinciden: echar la siesta 7 horas después de levantarse ayuda a tomar mejores decisiones

Puede que la mejor decisión de tu día no sea trabajar más, sino dormir unos minutos extra.

Y es que, según psicólogos y expertos en descanso, existe una hora concreta para echar la siesta que puede mejorar la concentración, reducir el estrés, evitar accidentes laborales e incluso ayudarte a pensar con más claridad antes de tomar decisiones importantes.

La doctora en psicología e investigadora del sueño Sara Mednick (EEUU), sostiene en su libro Take a Nap! que el mejor momento para dormir la siesta llega aproximadamente siete horas después de despertarse.

Según explica, es justo en esa franja horaria cuando el descanso resulta más eficaz y reparador.

En términos prácticos, si por ejemplo te levantas a las 8.00 de la mañana, el mejor momento para tomar este receso será a las 15.00 horas, aproximadamente.

Desde el portal web mundopsicólogos.com también apuntan que, a partir de ese momento del día, se produce un equilibrio entre el sueño REM acumulado durante la noche y las ondas lentas que aparecen en una siesta breve.

"Entonces para dormir la siesta y obtener todas sus ventajas mentales y físicas deberás hacerlo precisamente en estos horarios", señalan desde el portal.

Por su parte, Nuria Roure, psicóloga y doctora especialista en medicina del sueño, explica en un vídeo publicado en redes sociales que "la siesta tiene que ser antes de las 4 de la tarde. Así dejamos tiempo a nuestro cuerpo para que vuelva a fabricar sueño antes de llegar a la noche".

Además, la especialista insiste en que la siesta "tiene que ser corta, debe durar treinta minutos como máximo".

De lo contrario, el descanso puede terminar generando el efecto contrario y provocar más sensación de cansancio o dificultades para dormir por la noche.

¿Cuándo no es bueno dormir la siesta?

En la otra cara de la moneda, reviste de igual importancia saber cuándo es beneficioso dormir la siesta y cuándo lo mejor es evitarlo.

Dormir bien, de hecho, se ha convertido en todo un lujo para millones de personas.

Según datos recientes de la Real Academia Nacional de Medicina de España, alrededor del 10% de la población española —unos cuatro millones de personas— sufre insomnio crónico.

En estos casos, la siesta está totalmente desaconsejada, ya que puede dificultar todavía más la posibilidad de conseguir un sueño reparador durante la noche.

Tampoco son recomendables las siestas largas o aquellas que se hacen a última hora de la tarde, ya que alteran los ritmos circadianos y suelen aportar más consecuencias negativas que beneficios.