Los expertos coinciden: cuidado con los sprays nasales, son adictivos y pueden causar una congestión nasal crónica

Lo que empieza como un simple "voy a echarme un spray para respirar mejor esta noche" puede terminar convirtiéndose en una rutina diaria difícil de dejar atrás.

Y es que muchos de estos sprays nasales ofrecen un alivio casi inmediato, algo que hace que cada vez más personas recurran a ellos de forma habitual, especialmente cuando aparece la congestión.

El problema está en aquellos que contienen oximetazolina (o xilometazolina), una sustancia que reduce la inflamación nasal y permite respirar mejor casi automáticamente.

Sin embargo, como suele decirse popularmente, 'tiene letra pequeña'.

Qué dicen los expertos

Tanto especialistas en salud como organismos sanitarios y numerosos blogs médicos advierten de que el uso prolongado de estos descongestionantes puede provocar un efecto rebote.

En otras palabras, la congestión vuelve con más intensidad cuando se deja de utilizar el spray.

"Si los usas varios días seguidos, tu nariz se acostumbra y acabas dependiendo del spray para que esté descongestionada y cuando intentas dejarlo, la congestión se vuelve todavía peor", explica Sandra Ortonobes, biomédica y divulgadora de salud en redes sociales (@lahiperactina).

"Esto refuerza el círculo vicioso. Cuanto más lo usas, más lo necesitas", resume la especialista.

Esta dependencia es especialmente frecuente en personas con rinitis, una enfermedad crónica que inflama la mucosa nasal y provoca síntomas como congestión, picor, estornudos o secreción nasal.

Y, precisamente por esa sensación constante de malestar, muchas personas terminan recurriendo a esta alternativa.

Desde el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones remarcan que "es una práctica no recomendada según los especialistas médicos". Aun así, el hecho de que puedan comprarse en farmacias sin receta facilita su consumo.

Problemas derivados de la adicción a los sprays nasales

"El consumo habitual de los sprays con oximetazolina puede derivar en patologías sobre el corazón y el sistema nasal", advierten desde la institución.

Entre los principales riesgos destacan problemas cardiovasculares, hipertensión, sensación de ahogo constante, rinitis crónica e incluso casos de necrosis o perforación del tabique nasal.

"Si lo usas, que sean pocos días y si crees que lo estás usando más de la cuenta, consulta con un médico", aconseja Sandra Ortonobes.