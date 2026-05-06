El pueblo marinero perfecto para hacer una escapada: tiene un castillo medieval del s. XI que domina su playa

Si pensamos en destinos de la Costa Dorada lo primero que se suele venir a la cabeza son pueblos costeros como Salou o Cambrils. Sin embargo, hay un pequeño desconocido, discreto pero encantador, que bien merece una escapada.

Hablamos de Tamarit, un antiguo núcleo costero de Tarragona, hoy integrado en la ciudad, famoso por su impresionante entorno decorado por la desembocadura del río Gaià, su playa y el castillo medieval que vigila la costa.

Además, es una de esas playas cómodas de visitar si viajas desde grandes ciudades como Zaragoza, ya que se encuentra a únicamente 2 horas y media en coche.

La zona conserva un aire marinero con un marcado estilo medieval, que sigue siendo su seña de identidad. Aunque en la actualidad ha evolucionado hacia un destino turístico con viviendas vacacionales, campings y el ocio típico de la costa.

El castillo de Tamarit

Es el gran símbolo de Tamarit. Imponente y fácilmente reconocible, se alza sobre el acantilado frente al mar Mediterráneo, junto a la cala Jovera, creando una de las estampas más icónicas de la costa.

Su origen se remonta a la Edad Media, concretamente al siglo XI, pasando por distintas manos de señores feudales hasta el siglo XIII.

En su interior guarda una iglesia parroquial, antiguas casas de los señores, la abadía y la plaza de la iglesia. Así como sus dos únicos portales de acceso, el de Mora y el de la Cruz.

Su función no era otra que vigilar la costa y protegerla en caso de posibles ataques corsarios.

Hoy en día, el castillo no está abierto al público, por lo que no se puede visitar. Es un recinto privado que se utiliza para bodas, eventos y actos corporativos.

Aun así, dada su ubicación y su buen estado de conservación, es uno de los enclaves más fotografiados de la Costa Dorada.

Castillo de Tamarit visto desde el agua de Cala Jovera. Tripadvisor

Aguas tranquilas y cristalinas

En lo que al agua se refiere, su playa se caracteriza por esa arena de grano fino y dorado, típica de esta zona de costa, y por sus aguas cristalinas. Cuenta con 1.750 metros de longitud y 45 metros de ancho.

Además, cuenta con todos los servicios como aparcamiento, alquiler de tumbonas y sombrillas, chiringuitos, duchas y aseos, así como la posibilidad de contratar actividades marítimas.

La playa posee la distinción de Bandera Azul, acreditando su excelente estado de salubridad.

Para llegar a la playa se puede optar por ir en coche, autobús o incluso a pie. Eso sí, conviene tener en cuenta que la parada del autobús se encuentra al inicio del camino del castillo de Tamarit.

Desde ese punto, todavía queda aproximadamente un kilómetro de caminata hasta llegar a la playa, un pequeño paseo que merece la pena por el entorno y las vistas del recorrido.

Cala Jovera

Encajada entre acantilados, pinos, roca y a los pies del castillo, se encuentra la cala Jovera.

Mucho más pequeña, con apenas 90 metros de longitud y sin servicios, esta playa se convierte en una opción ideal para quienes buscan mayor tranquilidad y privacidad.

Además, su ubicación ofrece las mejores vistas del castillo, perfectas para capturar fotografías del entorno.

Eso sí, debido a las dimensiones de la playa, durante la temporada alta conviene ir a primera hora del día o aprovechar las mañanas entre semana. En esas franjas suele haber menos afluencia, lo que permite disfrutar del entorno con mayor tranquilidad y comodidad.