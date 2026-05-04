La Fundación Los Bañales-Roma, ganadora del Premio Ingenio Azul 2026 por su compromiso con el patrimonio

El 21 de abril, el patronato de la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas recibió el Premio Ingenio Azul 2026, dotado con 17.000 euros.

Lo recogieron su presidenta, Lourdes Martínez de Morentin, y la dirección científica del proyecto. El acto tuvo lugar en Zaragoza, en la sede de la Fundación Ingenio Azul.

Con estos premios se reconocen propuestas culturales que integran calidad, compromiso y dimensión ética comunitaria y además se valora la implicación de quienes las impulsan.

El pasado mes de marzo, tras una larga trayectoria de colaboración con el patrimonio aragonés, Emilio Parra pudo visitar la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo acompañado del director científico del proyecto, Javier Andreu.

También estuvieron presentes varios miembros del patronato de la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas.

Allí le explicaron el objetivo de promoción del patrimonio arqueológico romano en el territorio cincovillés y de la recuperación y puesta en valor de este. En este contexto, desempeña su función la Fundación Los Bañales, creada a finales de 2025, para aunar esfuerzos en torno a uno de los yacimientos romanos más grandes y visitados de Aragón.

Los representantes de la Fundación Ingenio Azul constataron el potencial de un proyecto arqueológico que, en estas últimas semanas, ha sido también distinguido con una ayuda de la Society for the Promotion of Roman Studies británica.

Con este reconocimiento y lo recaudado en la campaña de micromecenazgo, la Fundación ya dispone de recursos para arrancar con los trabajos de protección, restauración y excavación que han sido autorizados este mismo mes por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

De igual forma, se autorizó hace unas semanas la intervención en el lagar romano de La Figuera de Biota.

En ellos colaborarán también los consistorios de Layana y de Sádaba, mostrando así su compromiso con la ciudad romana de referencia en Aragón.

La Fundación Los Bañales trabaja ya en un acto de presentación de la campaña en el territorio, la cual dedicará el 80% de su presupuesto a la protección del patrimonio y a la formación de universitarios.