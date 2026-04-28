Se esperan colas kilométricas para hacerse con el matainsectos más barato y eficaz: por 11,99 euros

La llegada del verano se nota en todo. Basta un simple paseo para darse cuenta de que las terrazas de los bares están llenas, las sudaderas y cazadoras brillan por su ausencia y las flores de los árboles viven su mejor momento del año.

Sin embargo, no todo es positivo. Con la primavera y el verano también llegan los insectos, siendo la época del año favorita para las hormigas, termitas, abejas, mosquitos o pulgones.

Por ello, hacerse con un instrumento capaz de hacerles frente y evitar que 'campen a sus anchas' resulta fundamental. En este sentido, destaca una lámpara matainsectos de la marca Livarno en Lidl, disponible por sólo 11,99 euros.

Así es la lámpara matainsectos de Lidl

Combinando el bajo precio y la efectividad, este dispositivo promete mantener a raya a mosquitos y otros insectos de la casa tanto de día como de noche, sin afectar a la factura de la luz a final de mes, ya que tiene un consumo de apenas 4,7 W.

Su diseño apuesta por la seguridad, gracias a su carcasa completamente aislada y una rejilla de protección que evitan sustos, mientras que su estructura en hierro, plástico y acero garantiza resistencia y durabilidad.

La limpieza, uno de los puntos más débiles que tienen este tipo de aparatos, está resuelta con una bandeja colectora extraíble en la base.

Lámpara matainsectos eléctrica Lidl

Se retira, se vacía y listo. Además, incluye un cepillo específico para mantener el interior en perfecto estado, muy recomendable en estas épocas del año donde abundan los insectos.

Asimismo, la lámpara matainsectos de Lidl puede utilizarse tanto de pie como apoyada en la pared. Por lo que buscar un espacio para ella en casa no será un problema.

Incorpora una práctica anilla para colgar, lo que permite adaptarlo a cualquier espacio, desde terrazas hasta dormitorios o cocinas, sin necesidad de hacer instalaciones complejas.

En lo que a características técnicas se refiere, resulta una lámpara compacta y ligera, con un peso inferior al kilo, que funciona con una tensión estándar de 220-240 V y cuenta con un cable de 1,5 metros.

Otros matainsectos de Lidl

Como dice el refranero español "en la variedad, está el gusto" y, para ello, comprobar la oferta total de este tipo de productos en Lidl resulta ser lo más conveniente.

Con un mismo estilo pero sin cables, destaca la Lámpara UV matainsectos de Lidl. Está disponible por tan solo un euro más, cuenta con un botón de encendido y apagado y tiene una autonomía de 8 horas, por lo que es ideal para dejarla ‘trabajar’ durante toda la noche.

Además, la luz UV (ultravioleta) funciona como una trampa perfecta para atraer a los mosquitos.

Lampara UV matainsectos Lidl

Por otro lado, para aquellos que prefieran un aparato más discreto, destaca el enchufe antimosquitos UV. Disponible en 3.99 euros, eficaz en interiores y con interruptor de encendido y apagado.