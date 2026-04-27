Llega a Lidl la cafetera espresso más barata y versátil: por 41,99 euros y capacidad para hacer 2 tazas a la vez

Pocas cosas resultan tan placenteras como un buen café. Ya sea al empezar el día, en una pausa del trabajo o después de comer, ese pequeño ritual está más que arraigado en la inmensa mayoría de hogares.

Y no es solo una sensación, el consumo de café en España está en pleno auge. Según los datos, cada español consume entre 4,12 y 4,22 kg al año, lo que equivale aproximadamente a unas 550-562 tazas.

La mayoría de ese café se disfruta en casa, con un 66-67% del consumo, mientras que el 33-34% restante tiene lugar en bares y cafeterías, según el Informe Sectorial del Café en España (relativo a 2023-2024).

Por eso, en aquellos hogares donde el café forma parte esencial del día a día, contar con una cafetera versátil marca la diferencia.

En este sentido, destaca una de las últimas incorporaciones de Lidl, disponible exclusivamente online por 41,99 euros. Se trata de la cafetera espresso Silvercrest de 1100 W.

Así es la cafetera

Con la apariencia típica de las cafeteras que nos podemos encontrar en un bar, esta máquina apuesta por la funcionalidad sin complicaciones a precio de ganga.

Cuenta con 1100 W de potencia y una bomba de 15 bares que garantizan una extracción intensa del café, con crema consistente y un aroma bien definido en cada taza.

Como principales características destaca su capacidad para preparar dos tazas de café al mismo tiempo, gracias al sistema portafiltro que incluye dos filtros. Sumado también a un depósito de agua extraíble de hasta 1,5 litros, suficiente para varios cafés sin necesidad de rellenar constantemente.

Así es la cafetera de Lidl Lidl

Asimismo, para los amantes de los cafés al estilo capuccino, la boquilla de vapor 2 en 1, orientable y de alta presión, permite espumar leche.

En lo que a características técnicas se refiere, la cafetera cuenta con indicador luminoso de funcionamiento, desconexión automática y una bandeja de goteo extraíble con control de nivel. Todo pensado para facilitar la limpieza y evitar complicaciones en el mantenimiento.

Por último, está disponible en dos colores, el negro y el plateado, integrándose en cualquier estilo de cocina sin desentonar.

Cafetera espresso Silvercrest de Lidl Lidl

Opciones de compra y devolución

Por el momento, esta cafetera de Silvercrest sólo está disponible para su compra online, cuyas entregas abarcan de los 1 a los 5 días laborables.

Por otro lado, en lo que a devoluciones se refiere, Lidl cuenta con una política de devolución gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra. Siempre que se devuelva en perfectas condiciones, claro está.