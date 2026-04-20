Los expertos aragoneses coinciden: para este postre tradicional se necesitan 210g de azúcar y 200g de nata
El 23 de abril se celebra el Día de Aragón, y es típico tomar el Lanzón de San Jorge.
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El próximo 23 de abril Aragón celebra su día. Y como en todas las fiestas importantes hay un postre que lo acompaña.
El Día de Aragón se toma el ya tradicional Lanzón de San Jorge, "hecho con ingredientes básicos como nata, leche, huevos y azúcar".
Hiba, pastelera y propietaria de Hojaldres, explica que "los postres tradicionales se están perdiendo un poco, pero cuando se prueba este a todo el mundo le encanta".
En su obrador, el lanzón cobra protagonismo días antes de la festividad. “Estos días tenemos el lanzón individual, es una idea que ha surgido porque es un postre que gusta mucho y es muy apetecible”, cuenta Hiba, que explica que han comenzado a ofrecer estas versiones más pequeñas para acompañar el café o un chocolate y así animar a que compren el postre el día 23.
Sobre la elaboración, la pastelera destaca la importancia de la calidad de los ingredientes y el equilibrio en la receta. “La nata hace mucho la diferencia, tiene que ser 100% natural y con el azúcar justo, sin pasarse”, señala.
A esto se suman los trocitos de turrón, que aportan textura y sabor: “Nosotros utilizamos el de jijona. Vas comiendo y te vas encontrando los trocitos de turrón, y eso está buenísimo”. La capa final de yema tostada, aunque más delicada de preparar en casa, termina de redondear el conjunto.
De cara al 23 de abril, la previsión en la pastelería es alta. “Podemos hacer unos 300, aunque ese día la gente también compra otros dulces”, explica y reconoce que el lanzón no tiene todavía el mismo arraigo que otros postres festivos como puede ser el roscón de reyes.
Lanzón de San Jorge
El lanzón de San Jorge fue un postre diseñado específicamente para esta fecha. Fue la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y Pastelería de Zaragoza quienes lo idearon y presentaron un 23 de abril de 1982.
Según explica la revista especializada Experiencias Gourmet, la creación de este postre se atribuye al pastelero zaragozano Amadeo Babot y a su socio, don Ángel San José.
Desde 1982, el Lanzón de San Jorge se ha convertido en una auténtica seña de identidad cultural y gastronómica de Aragón. Su relevancia quedó reflejada en el Boletín Oficial de la Academia Aragonesa de Gastronomía, número 42.
Durante la presentación, según recogieron medios locales, el presidente del organismo preautonómico, Gaspar Castellano y de Gastón dijo del producto que estaba "hecho con nuestras materias primas y con la artesanía y con profesionalidad de nuestros hombres".
Receta paso a paso
Lo más sencillo y seguro para disfrutar del dulce es comprarlo en nuestra pastelería de confianza. No obstante hay quien prefiere lanzarse y prepararlo en casa.
Puri, cocinera aragonesa, compartió en Youtube la receta paso a paso del lanzón de San Jorge. Toma nota:
Ingredientes
- Para el bizcocho: 3 huevos, 90 g de azúcar y 90 g de harina
- Para el almíbar: 40 g de azúcar, 40 ml de agua y ron
- Para los rellenos: 200 ml de nata, queso mascarpone, turrón de Jijona deshecho y azúcar glass al gusto
- Para la yema tostada: 2 yemas de huevo, 80 g de azúcar y de 2 a 4 cucharadas de agua.
Paso 1
Preparar el bizcocho genovés: Bate los 3 huevos junto con los 90 g de azúcar durante un buen rato hasta que espumen y aumenten bastante su volumen . Tamiza los 90 g de harina y añádela mezclando suavemente para evitar que los huevos se bajen . Vierte la masa en una placa forrada con papel de hornear, extiéndela suavemente y hornéala a 180 grados durante unos 12 minutos, o hasta que empiece a dorarse . Una vez que el bizcocho esté frío, córtalo en tres trozos iguales (puedes usar las paredes de un cartón de leche como medida) .
Paso 2
Preparar el almíbar: En un recipiente, mezcla los 40 ml de agua con los 40 g de azúcar y caliéntalo en el microondas alrededor de un minuto hasta que hierva . Añade el ron y mételo al microondas 30 segundos más, luego resérvalo.
Paso 3
Preparar los rellenos: La tarta lleva dos rellenos diferentes: una capa de nata montada con mascarpone y otra de nata con turrón de Jijona . Para elaborarlos, bate la nata con el queso mascarpone, el turrón deshecho y el azúcar glass (probando para ajustar el dulzor) hasta que la mezcla quede completamente montada.
Paso 4
Preparar la crema de yema tostada: Pon en un cazo los 80 g de azúcar con el agua y calienta hasta que hierva para formar un almíbar . Vierte este almíbar caliente en forma de hilo sobre las 2 yemas mientras bates de forma enérgica para que no cuajen . Vuelve a llevar la mezcla a la cazuela a fuego suave y remueve constantemente hasta que espese . Retírala del fuego y déjala enfriar.
Paso 5
Montaje del lanzón: Forra un molde con papel de aluminio y coloca en la base el primer trozo de bizcocho. Emborracha esta base con el almíbar de ron y extiende por encima la capa del relleno de turrón. Coloca el segundo trozo de bizcocho, vuelve a emborracharlo y pon encima la capa de nata con mascarpone. Añade el último trozo de bizcocho y emborráchalo de nuevo. Extiende por toda la superficie superior la crema de yema ya fría. Espolvorea azúcar por encima de la yema y quémala utilizando un soplete.