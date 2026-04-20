Los expertos aragoneses coinciden: para este postre tradicional se necesitan 210g de azúcar y 200g de nata

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El próximo 23 de abril Aragón celebra su día. Y como en todas las fiestas importantes hay un postre que lo acompaña.

El Día de Aragón se toma el ya tradicional Lanzón de San Jorge, "hecho con ingredientes básicos como nata, leche, huevos y azúcar".

Hiba, pastelera y propietaria de Hojaldres, explica que "los postres tradicionales se están perdiendo un poco, pero cuando se prueba este a todo el mundo le encanta".

En su obrador, el lanzón cobra protagonismo días antes de la festividad. “Estos días tenemos el lanzón individual, es una idea que ha surgido porque es un postre que gusta mucho y es muy apetecible”, cuenta Hiba, que explica que han comenzado a ofrecer estas versiones más pequeñas para acompañar el café o un chocolate y así animar a que compren el postre el día 23.

Sobre la elaboración, la pastelera destaca la importancia de la calidad de los ingredientes y el equilibrio en la receta. “La nata hace mucho la diferencia, tiene que ser 100% natural y con el azúcar justo, sin pasarse”, señala.

A esto se suman los trocitos de turrón, que aportan textura y sabor: “Nosotros utilizamos el de jijona. Vas comiendo y te vas encontrando los trocitos de turrón, y eso está buenísimo”. La capa final de yema tostada, aunque más delicada de preparar en casa, termina de redondear el conjunto.

De cara al 23 de abril, la previsión en la pastelería es alta. “Podemos hacer unos 300, aunque ese día la gente también compra otros dulces”, explica y reconoce que el lanzón no tiene todavía el mismo arraigo que otros postres festivos como puede ser el roscón de reyes.

Lanzón de San Jorge

El lanzón de San Jorge fue un postre diseñado específicamente para esta fecha. Fue la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y Pastelería de Zaragoza quienes lo idearon y presentaron un 23 de abril de 1982.

Según explica la revista especializada Experiencias Gourmet, la creación de este postre se atribuye al pastelero zaragozano Amadeo Babot y a su socio, don Ángel San José.

Desde 1982, el Lanzón de San Jorge se ha convertido en una auténtica seña de identidad cultural y gastronómica de Aragón. Su relevancia quedó reflejada en el Boletín Oficial de la Academia Aragonesa de Gastronomía, número 42.

Durante la presentación, según recogieron medios locales, el presidente del organismo preautonómico, Gaspar Castellano y de Gastón dijo del producto que estaba "hecho con nuestras materias primas y con la artesanía y con profesionalidad de nuestros hombres".

Receta paso a paso

Lo más sencillo y seguro para disfrutar del dulce es comprarlo en nuestra pastelería de confianza. No obstante hay quien prefiere lanzarse y prepararlo en casa.

Puri, cocinera aragonesa, compartió en Youtube la receta paso a paso del lanzón de San Jorge. Toma nota: