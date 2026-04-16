La Feria de Empleo de las Cinco Villas crea oportunidades y fomenta el talento local: "Tenemos un gran futuro"

Segunda edición de la Feria de Empleo Comarca de las Cinco Villas. Cedida.

Esta mañana se ha celebrado la segunda edición de la Feria del Empleo Comarca de Cinco Villas.

Durante toda la mañana, el museo Aquagraria de Ejea ha sido un hervidero de estudiantes, familias y visitantes que han acudido al evento animados por las 40 empresas y entidades que han ofrecido en este foro su oferta laboral y formativa.

Más de 500 estudiantes de los centros educativos cincovilleses, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional, han visitado el espacio. Todos ellos han podido conocer de cerca las ofertas laborales de las empresas más representativas de la comarca. También han estado presentes los centros formativos de la zona.

Esta oferta se ha complementado con demostraciones prácticas de los distintos oficios que se imparten en los centros formativos de la comarca.

La unión hace la fuerza

La Feria de Empleo de la Comarca de Cinco Villas es un proyecto de la Red5V, en el que unen esfuerzos la entidad comarcal, la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas (AECV), la Asociación Ejea Comercio y la Asociación de Empresarios Turísticos (Civitur).

Entre todos suman unos 500 asociados, todos ellos anclados en el territorio. A ellos se suma Adefo Cinco Villas, entidad a través de la cual se ha conseguido la financiación para esta iniciativa.

Para Santos Navarro, presidente de la comarca, “estos proyectos permiten fijar población, ya que se muestran las potencialidades de la zona y las posibilidades laborales".

Un encuentro para conocer las posibilidades laborales de las Cinco Villas. Cedida.

Por su parte, la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha indicado que esta feria sirve "para que los jóvenes puedan acercarse a una formación ajustada a las necesidades de las empresas”, fomentando que “el talento local se quede aquí”, ha puntualizado.

Por eso esta feria “es necesaria”. Un evento “en formato concentrado, que invita a venir y a que los jóvenes conozcan las posibilidades de la comarca y de Ejea”, ha apuntado Ladrero.

Con todo, el objetivo de esta feria es dar a conocer las salidas profesionales con que se cuentan en la zona, tanto a nivel de estudios, como de particulares que busquen una oportunidad laboral, mientras las propias empresas muestran sus ofertas laborales activas.

Demostraciones prácticas de los oficios. Cedida.

De hecho, en la edición del año pasado se recogieron más de 100 currículos y muchos de ellos se materializaron en un contrato laboral.

“En la comarca tenemos un gran futuro, las empresas buscan personal especializado y así se puso de manifiesto en la anterior edición de la feria”, ha puntualizado el presidente comarcal.

Red5V, un refuerzo al tejido empresarial

La Feria de Empleo es uno de los proyectos que se incluyen en la Red5V.

Nació como una red de networking, y está diseñada para fortalecer el tejido empresarial de la Comarca de Cinco Villas a través de una plataforma donde pueden ampliar sus horizontes más allá de su propio ámbito.

Todo encaminado a buscar nuevas sinergias y colaboraciones estratégicas que ayuden a las empresas a crecer y a diversificarse en un entorno en constante evolución.