Martín Berasategui, chef: "La sopa de ajo se hace con 60 gramos de aceite de oliva y 2 litros de agua"
El cocinero Michelin explica de manera sencilla cómo hacer la sopa de ajo para que quede "extraordinaria".
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- Total: 50 min
- Comensales: 6
La sopa de ajo es una receta típica aragonesa que suele hacerse durante el invierno. Es fácil y sencilla, pero no por ello menos exquisita.
El afamado chef Martín Berasategui reconoce que es un plato "extraordinario y capaz de levantar el ánimo a los delanteros de la Real".
En una entrevista de hace un tiempo, Berasategui explica que este plato fue lo primero que cocinó con 15 años en el Bodegón, y en menos de un minuto explica paso a paso cómo hace él la sopa de ajo.
La sopa de ajo es tradicional en Aragón y en Castilla y León, cada comunidad tiene su propio estilo a la hora de prepararla, pero lo que no puede faltar en la receta es el ajo (evidentemente), el pan, el pimentón, huevo y el agua.
Ingredientes sencillos y llenos de sabor que combinados consiguen una de las sopas más sabrosas. Además son unos ingredientes ricos en nutrientes que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes.
A esto se suman las propiedades antiinflamatorias que contiene el ajo; y las proteínas que aporta el huevo. Dos elementos que explican por qué esta receta es perfecta para los días de frío.
Berasategui es uno de los chefs más reconocidos y laureados del mundo, destacado por ser el cocinero español con más estrellas Michelin (sumando hasta 12 en distintos restaurantes). Y aunque sea maestro de la cocina vasca, no se le caen los anillos por preparar recetas sencillas como esta.
Es más, la sopa de ajo fue el primer plato que hizo el restaurante familiar: "El primer plato que hago en el Bodegón con 15 años es unas sopas de ajo. Tenía 16 dientes de ajo, 60 g de aceite de oliva, un par de cayenas...", recuerda en una entrevista.
"Cuando empieza a bailar el ajo, añades como dos puñados de pan soaco, una pizca de pimentón de la Vera, un par de cucharadas soperas de pulpa de pimiento choricero, ocho cucharadas soperas de un buen tomate frito hecho en casa, y cuando ha sudado eso bien 5 o 6 minutos le añades 2 litros de agua y lo dejas unos 40 minutos", explica.
En 30 segundos y cuatro frases Berasategui nos ha dado una receta tradicional y digna de estrella Michelin.
Cómo hacer sopas de ajo
Si te animas a hacer la receta de Berasategui, aquí dejamos el paso a paso con ingredientes y cantidades pormenorizados:
Ingredientes
- 16 dientes de ajo
- 60 g de aceite de oliva
- Un par de cayenas
- 2 puñados de pan sopaco
- Una pizca de pimentón de la Vera
- 2 cucharadas soperas de pulpa de pimiento choricero
- 8 cucharadas soperas de un buen tomate frito
- 2 litros de agua
- 1 huevo
Paso 1
Pon a calentar los 60 g de aceite de oliva en una olla y añade los 16 dientes de ajo enteros junto con el par de cayenas.
Paso 2
Cuando veas que el ajo empieza a "bailar" en el aceite (antes de que estén muy dorados), incorpora los dos puñados de pan sopaco.
Paso 3
A continuación, añade la pizca de pimentón de la Vera, las dos cucharadas de pulpa de pimiento choricero y las ocho cucharadas de tomate frito casero. Remueve bien y deja que todos estos ingredientes suden juntos durante unos 5 o 6 minutos.
Paso 4
Pasado este tiempo, vierte los 2 litros de agua y deja que se cocine durante aproximadamente 40 minutos a fuego que no esté muy fuerte.
Paso 5
Sirve la sopa con un huevo roto por encima y disfruta.