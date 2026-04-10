Cambio radical del tiempo en Zaragoza: de rozar los 30ºC al regreso del frío, la lluvia y el viento, según la Aemet

Zaragoza disfruta de unos días casi veraniegos con temperaturas que rozan los 30 grados, sin embargo el tiempo va a sufrir un cambio radical y regresará el frío y las lluvias a la capital aragonesa.

Durante la Semana Santa la ciudad sufrió una auténtica ventolera que dio un respiro a los nazarenos el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

Esta semana de Pascua ha sido de días totalmente primaverales, pero antes de guardar el abrigo conviene saber que a partir del domingo las temperaturas bajarán hasta 15 grados y que se ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento.

Ya lo dice el refrán: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Aquellos que habían sacado las sandalias y guardado el chaquetón que vuelvan a hacer el cambio de armario.

Este domingo, 12 de abril, las temperaturas máximas no superarán los 12 grados, vuelve el viento y se prevén tormentas. Unas lluvias que comenzarán, previsiblemente, en la tarde del sábado.

El tiempo en Zaragoza

¿Qué tiempo hará en Zaragoza este fin de semana? Pues después de unos días fantásticos, se espera un finde malo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad en Zaragoza. La evolución del tiempo vendrá acompañada de abundante nubosidad y la llegada de precipitaciones, en un contexto típico de primavera.

Todo indica que las precipitaciones regresaran este fin de semana a amplias zonas, pero hay todavía cierta incertidumbre sobre su distribución... Los principales escenarios actualmente apuntan a que las precipitaciones más abundantes serán en la mitad occidental de Aragón: pic.twitter.com/OFuZTPk1j7 — Meteo Aragón (@meteo_aragon) April 8, 2026

Para este sábado 11 de abril, se espera un cielo muy nuboso desde primera hora, con algunas lloviznas débiles por la mañana que irán ganando intensidad conforme avance el día.

De cara a la tarde, podrían aparecer tormentas en distintos puntos. A pesar de ello, las temperaturas se mantendrán agradables, moviéndose entre los 11 y los 24 grados, con viento flojo del sudeste.

El domingo 12 continuará la inestabilidad. Durante la mañana predominarán los intervalos nubosos con lluvias, especialmente hasta el mediodía, mientras que después podrían volver a desarrollarse tormentas de forma puntual. Las temperaturas apenas cambiarán respecto al sábado, con mínimas en torno a los 12 grados y máximas cercanas a los 24.

Además, el viento girará a componente noroeste durante el domingo, lo que puede dejar una sensación algo más fresca en algunos momentos del día.