Zaragoza acoge la proyección “Ucrania: resistencia y esperanza”, un documental con testimonios en primera persona

El próximo viernes 10 de abril, a las 17.00 horas, CaixaForum acogerá la proyección del documental “Ucrania: resistencia y esperanza”, en un acto organizado de la mano del Voluntariado CaixaBank.

El encuentro tendrá un marcado enfoque testimonial y humano. Contará con la participación de Sor Lucía Caram, impulsora de iniciativas solidarias desde el Convento de Santa Clara.

También estará presente Javier Muñoz, voluntario en Ucrania y colaborador en labores de ayuda humanitaria.

Durante el acto, Muñoz mantendrá un diálogo con Sor Lucía Caram en el que compartirán experiencias vividas sobre el terreno.

También hablarán sobre el origen de las iniciativas solidarias y el impacto directo de estas en las personas afectadas por el conflicto.

Tras esta conversación, se proyectará el documental. Una proyección que recoge historias reales de resistencia, dignidad y esperanza en uno de los contextos más complejos de la actualidad.

El encuentro finalizará con un turno abierto de preguntas con el público asistente.

La entrada es libre hasta completar aforo. Todo con el objetivo de acercar a la sociedad una realidad que, más allá de los titulares, se construye a través de historias personales, compromiso y acción solidaria, poniendo en valor el papel del voluntariado y la implicación individual ante situaciones de emergencia.

Cartel de la proyección. Cedida.

Sobre los participantes

Sor Lucía Caram lidera desde hace años iniciativas sociales y humanitarias. Además, canaliza ayuda a colectivos vulnerables tanto en España como en otros contextos de emergencia.

Javier Muñoz ha participado activamente en diferentes iniciativas de ayuda humanitaria en Ucrania, colaborando como voluntario en distintas acciones sobre el terreno.