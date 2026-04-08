Pablo Blanquet, alcalde de Pina de Ebro, presenta sus primeras jornadas de reconstrucción y divulgación histórica

Presentación de las jornadas en la Aljafería. Pina de Ebro.

La semana del 20 al 26 de abril Pina de Ebro llenará de historia todos sus rincones.

El alcalde, Pablo Blanquet, ha ofrecido este lunes en el Palacio de la Aljafería una rueda de prensa para presentar la primera edición de las jornadas de reconstrucción y divulgación histórica del municipio. Una iniciativa que combinará conferencias, recreaciones históricas y actividades para todos los públicos.

María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los presentes.

Además, el alcalde de Pina ha estado acompañado por Darío Español, profesor de Didácticas de las Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza y creador de la recreación histórica.

Las actividades girarán en torno a una figura emblemática de nuestra historia, Alfonso I el Batallador. El evento principal será la recreación de la Carta Puebla de Pina del año 1129, un fuero especial con derechos jurídicos, militares y económicos para los vecinos.

"Lo que se pretende con estas jornadas es, además de acercar la historia, que sea historia para todos y que cualquier persona pueda disfrutar de la jornada", ha expresado Blanquet.

Programación

La programación se desarrollará los días 21 y 22 de abril, con un ciclo de conferencias, y los días 25 y 26, cuando tendrán lugar las recreaciones históricas.

Estas serán los principales atractivos de las jornadas. Participarán entre 40 y 45 personas ataviadas con indumentaria de la época y contarán con caballos, armas y otros elementos que ayudarán a reproducir fielmente cómo era la vida en la Edad Media.

Programación de las jornadas. Pina de Ebro.

Las actividades se desarrollarán en tres escenarios principales del municipio. En primer lugar, el claustro del antiguo convento Franciscano, donde tendrán lugar las conferencias. El segundo escenario será la Plaza de España, que acogerá el campamento medieval, y por último la plaza de toros, espacio que se destinará a las exhibiciones ecuestres.

Además del valor cultural de este evento, las jornadas coinciden con el puente de San Jorge, por lo que "se espera que esto suponga un impulso para la hostelería y el turismo local", ha afirmado el alcalde.

La organización confía en que esta primera edición sirva para posicionar al municipio en cuestión de divulgación histórica: "Queremos que Pina sea un referente en Aragón", ha finalizado.