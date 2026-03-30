Ni torrijas ni culecas de Pascua: el dulce típico de Semana Santa que triunfa en Aragón y no se conoce en el resto de España

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Cada fiesta tiene su propia gastronomía, y la Semana Santa no iba a ser menos. Torrijas, culecas o leche frita son algunos de los dulces típicos que se degustan en esta época del año.

Sin embargo, en Aragón existe un postre tradicional menos conocido en el resto de España: los crespillos. La gran mayoría del recetario aragonés es de aprovechamiento, y este dulce no es una excepción.

Se elabora con hojas de borraja, una verdura muy apreciada en Aragón. Habitualmente se consume su tallo, mientras que la hoja suele desecharse… o aprovecharse para preparar este delicioso postre.

La receta es sencilla y no requiere ingredientes complicados. Aunque la versión tradicional se hace con hojas de borraja, hay quien opta por sustituirlas por hojas de espinaca, que resultan menos rugosas.

Los crespillos se consumen en todo Aragón, pero hay una localidad donde tienen un protagonismo especial: Barbastro.

La Fiesta del Crespillo

La Fiesta del Crespillo, celebrada en Barbastro, está declarada de Interés Turístico de Aragón y tiene lugar el domingo más próximo al 25 de marzo, festividad de la Encarnación. Una fecha que suele coincidir o estar muy cercana a la Semana Santa, lo que refuerza el carácter tradicional de este dulce.

Durante la jornada se organiza una degustación popular en la que la plaza del Mercado se convierte en el epicentro de la celebración. Por ella pasan cientos de personas para probar los crespillos elaborados durante toda la mañana.

Más de medio centenar de voluntarios cocinan este dulce en varios hornillos instalados en la plaza, mientras otros tantos se encargan de la organización.

En la edición de 2026 se repartieron alrededor de 14.000 unidades, consolidando esta fiesta como uno de los eventos gastronómicos más destacados del Somontano.

Cómo hacer crespillos

Los crespillos aragoneses se elaboran rebozando hojas tiernas de borraja en una masa dulce a base de huevo, harina, leche, anís y azúcar.

Posteriormente se fríen hasta que quedan dorados y crujientes por fuera, manteniendo un interior tierno. Respecto a la cantidad, por cada hoja sale un crespillo, y dos o tres por persona está bien.

crespillos-borraja

De todas formas, ya que nos metemos en harina, compensa hacer todas las hojas de la borraja sin contarlas mucho, pues el dulce que no se toma después de comer entra perfecto de merienda.