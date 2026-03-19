Arrasa en Lidl la cómoda más barata y elegante del mercado: tiene 3 cajones y cuesta 49.99 euros

Redecorar la casa no tiene por qué suponer un gran desembolso… sobre todo si se hace poco a poco y aprovechando buenas oportunidades.

Incorporar pequeños muebles que, además de aportar estilo, ayuden a mejorar la organización es más fácil de lo que parece si sabes dónde buscar.

En esta ocasión, te traemos una pieza que puede transformar tu dormitorio por solo 49,99 euros. Una de las más baratas de la marca y con mejor acogida entre la clientela.

Se trata de la 'Cómoda Liverpool', un mueble únicamente disponible en acabado blanco perla y que, según define la cadena de muebles alemana, cuenta con un "diseño atemporal con un espacio versátil".

Precisamente, el espacio es una de las principales características del mueble. Cuenta con dos amplios cajones superiores con guías metálicas, ideales para almacenar pequeñas prendas de ropa como camisetas, pijamas, calcetines o ropa interior.

Cómoda Liverpool Lidl

Asimismo, en la parte inferior, tiene un espacio dividido por un estante (de altura regulable) que le aporta más amplitud. Un espacio perfecto para guardar ropa más abultada, como por ejemplo sudaderas.

Otra de sus características más destacables es que el mueble es resistente a los arañazos y es muy fácil de limpiar, gracias a su revestimiento de resina.

En cuanto a medidas se refiere, la cómoda ocupa 94,8 centímetros de alto y 57,6 centímetros de ancho, con un peso de aproximadamente 20 kilos. Por lo que, con ayuda, se puede transportar fácilmente a otra estancia de la casa.

Decoración de la cómoda en habitaciones Lidl

Opiniones

Hoy en día, para saber la aceptación de un producto ya no basta solo con el 'boca a boca'. Un buen producto, con pocas reseñas, tiene muchas probabilidades de quedarse indefinidamente esperando en el almacén.

No es el caso de esta cómoda, la cual cuenta con un 4.3 de valoración y más de 160 reseñas, siendo una de las que mejor acogida ha tenido entre los clientes de la marca.

"La relación precio/rendimiento es genial, puedo recomendar el artículo con la conciencia tranquila. El montaje lleva algo de tiempo, pero el resultado lo compensa", comenta uno de los clientes en un comentario.

Política de envío y devoluciones

Aunque lo más recomendable siempre es acudir a la tienda física, ver las dimensiones de la cómoda y dejarse orientar por un profesional, Lidl permite la compra online. El plazo de entrega estándar abarca de 1 a 5 días laborales.

En la otra cara de la moneda, si deseas devolver el artículo, la cadena permite un margen de 30 días. Siempre que se entregue en perfectas condiciones, claro está.