Colas kilométricas para hacerse con este mueble de Lidl: disponible por 21'99 euros tras una rebaja del 15%

Cuando amueblamos la casa solemos acudir a grandes marcas especializadas en el hogar, marcas conocidas como IKEA, Roche Bobois o las aragonesas Tuco y Muebles Rey.

No obstante, en la cadena de supermercados Lidl también cuenta con armarios y estanterías de buena calidad que nos pueden solucionar una esquina de la casa.

Lidl ha incorporado a su catálogo de hogar una estantería de su marca Livarno Home que apuesta por la sencillez y la funcionalidad.

Se trata de un mueble pensado para encajar sin estridencias en distintos espacios de la casa, con un diseño limpio y tonos neutros que recuerdan al estilo nórdico.

Más que llamar la atención, su objetivo es ofrecer una solución práctica para el día a día.

Estantería Lidl.

Uno de sus puntos fuertes es el precio, claramente orientado a quienes buscan organizar su hogar sin gastar demasiado.

Su precio original era de 25,99 euros, pero tras la rebaja del 15% actualmente se puede adquirir el mueble por 21,99 euros.

Este tipo de propuestas refuerza la idea de que el diseño accesible no tiene por qué estar reñido con la utilidad.

Además, el hecho de que se pueda adquirir fácilmente online y con condiciones de devolución cómodas hace que resulte aún más atractiva para un público amplio.

En la práctica, la estantería cumple con lo que promete: varios compartimentos que permiten ordenar desde libros hasta pequeños objetos decorativos o material de trabajo.

Cuenta con tres estantes, y sus medidas son: aprox. 37,8 x 107 x 33 cm (ancho x alto x fondo).

Estantería de Lidl.

El color del mueble es blanco perla pero el panel del fondo intercambiable puedes dejar el mismo blanco o darle la vuelta y optar por el roble artisan.

Es un tipo de mueble que responde bien a las necesidades actuales, especialmente en viviendas donde el espacio es limitado y cada rincón cuenta.

A esto se suma un montaje relativamente sencillo, pensado para que cualquier persona pueda tenerla lista sin demasiadas complicaciones.

Respecto a las opiniones, un usuario reconoce que: "El precio está bien. Lamentablemente, la pintura se descascara un poco durante el montaje, sobre todo en la zona de los tornillos. Por lo demás, estoy muy satisfecho. Es una estantería pequeña y bonita, perfecta para libros".

En conjunto, esta estantería encaja en la línea que Lidl lleva tiempo desarrollando en su sección de hogar: productos funcionales, con un diseño agradable y al alcance de la mayoría.

Sin grandes pretensiones, pero resolutiva, representa bien esa tendencia de consumo que busca equilibrio entre estética, utilidad y precio.