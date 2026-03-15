Colas kilométricas en Lidl para hacerse con esta barata Airfryer: cuesta 47.99 euros y está rebajada en un 63%

Hace apenas una década que las freidoras de aire comenzaron a ponerse de moda. La posibilidad de cocinar de forma fácil, rápida y más saludable convirtió a este pequeño electrodoméstico en un aliado perfecto para el hogar. A ello se sumó su enorme exposición en redes sociales, donde las recetas con Airfryer se volvieron virales.

Hoy en día, preguntes a quien preguntes, tiene una freidora de aire en casa. Y si no la tiene, lo más probable es que al menos se haya planteado comprar una en algún momento.

Aunque la mayoría de modelos ya cuentan con precios bastante asequibles, encontrar verdaderos chollos sigue siendo clave. Sin fechas confirmadas de rebajas a la vista, aprovechar oportunidades como esta puede suponer un ahorro de varias decenas de euros.

Un ejemplo claro de buena oportunidad es la Airfryer Masterpro de Lidl, la cual cuenta con una rebaja de nada menos que el 63%, fijando su precio en 47,99 euros.

Airfryer Masterpro de Lidl

Esta freidora de aire es un electrodoméstico especialmente completo. Cuenta con una capacidad de 6 litros y ofrece una cocción más saludable gracias a su tecnología de circulación de aire de 360º, la cual permite elaborar recetas con un 80% menos de grasa.

Asimismo, cuenta con una potencia de 1.500 W y un rango de temperatura que abarca de los 40 a los 200ºC, adaptándose tanto a cocciones más suaves como a recetas más crujientes, como si de un mini horno se tratase.

La Airfryer cuenta con unas medidas aproximadas de 25,5 x 26 x 32 cm y un peso de 5,6 kg, permitiendo colocarla sin ocupar demasiado espacio en la encimera.

Freidora de aire Masterpro Lidl

Otra de sus características principales tiene que ver con la variedad de sus programas. Permite elegir entre nada menos que 8 programas preconfigurados para hacer patatas fritas, muslos de pollo, filete, pescado, gambas, pizza, pastel y verduras, además de 3 funciones especiales: precalentar, inicio diferido y mantener caliente.

En lo que al ajuste del tiempo se refiere, la máquina permite cocinados con un máximo de 90 minutos.

Además, tiene un recordatorio de "agitar" en la mayoría de programas. De hecho, en todos menos en las verduras y pasteles.

Así es la freidora de aire en oferta Lidl

Otras Airfryer baratas

La cadena alemana cuenta con una amplia variedad de opciones que también combinan precios atractivos con primeras calidades.

En este sentido, por menos de 50 euros destaca la freidora de aire caliente de la marca Silvercrest. Cuenta con una capacidad de 6,7 litros, una potencia de 2.150 W y un práctico diseño de un solo cajón.

Actualmente puede conseguirse por tan solo 44,99 euros.

Airfryer Silvercrest Lidl

Por otro lado, también destaca la freidora de aire caliente Silvercrest con 1.000 W de potencia, pensada para hacer recetas rápidas y sencillas. Ideal para personas que vivan solas o que simplemente van a darle un uso ocasional.

Dispone de un único cajón con 2 litros de capacidad, temporizador de hasta 30 minutos y función de apagado automático. Además, es una de las alternativas más económicas de la marca, ya que actualmente está disponible por tan solo 24,99 euros.

Freidora de aire caliente de 1.000 W Lidl

Si eres de los que no les gusta cocinar o apenas tienen tiempo, estas freidoras de aire son la solución perfecta para preparar comidas rápidas y sanas por menos de 50 euros.