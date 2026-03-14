Ni en Escocia ni en Francia: este pequeño pueblo tiene 6 iglesias del s.XIII y es Conjunto Histórico Artístico

Si por algo se caracterizan países como Escocia o Francia es por la belleza de sus paisajes y por la riqueza de sus monumentos, sobre todo si hablamos de catedrales e iglesias.

Sin embargo, a escasa hora y media de Zaragoza, se encuentra uno de esos pueblos que, con apenas 600 vecinos, guarda un patrimonio románico como pocos en España.

Se trata de Uncastillo, un municipio enclavado en la Comarca de las Cinco Villas, en el noroeste de la provincia de Zaragoza.

Seis iglesias románicas del s. XII-XIII

Uncastillo es una de las villas históricas más importantes de Aragón. De hecho, fue declarado Conjunto Histórico Artístico por la calidad y riqueza de su patrimonio monumental, en el que destacan, además del Castillo de la Peña de Ayllón que domina el pueblo, sus seis iglesias románicas del s. XII-XIII.

Hacer un recorrido por estas, visitar su interior y descubrir las reliquias medievales que aguardan, es un acierto asegurado si visitas Uncastillo. Son las siguientes:

Santa María la Mayor , Es considerada una de las cumbres por excelencia del románico aragonés, considerada como Bien de Interés Cultural (BIC).

, Es considerada una de las cumbres por excelencia del románico aragonés, considerada como Bien de Interés Cultural (BIC). San Martín de Tours. Es otro de los grandes templos de la villa, combinando el románico con el renacimiento y está situada al norte de la Peña Ayllón, por lo que está muy ligada visualmente al castillo. Hoy en día alberga el Centro de Arte Religioso del Prepirineo.

Es otro de los grandes templos de la villa, combinando el románico con el renacimiento y está situada al norte de la Peña Ayllón, por lo que está muy ligada visualmente al castillo. Hoy en día alberga el Centro de Arte Religioso del Prepirineo. San Felices o del Remedio . Es una iglesia de finales del s.XII que conserva importantes elementos románicos, como una pequeña cripta. Está muy cerca de la Iglesia de San Juan.

. Es una iglesia de finales del s.XII que conserva importantes elementos románicos, como una pequeña cripta. Está muy cerca de la Iglesia de San Juan. San Lorenzo . Una iglesia construida a finales del s.XII, en dirección a la salida hacia Sos del Rey Católico. Esta iglesia destaca por conservar en el tímpano la iconografía del martirio de San Lorenzo, algo poco habitual en el románico. Está parcialmente en ruinas.

. Una iglesia construida a finales del s.XII, en dirección a la salida hacia Sos del Rey Católico. Esta iglesia destaca por conservar en el tímpano la iconografía del martirio de San Lorenzo, algo poco habitual en el románico. Está parcialmente en ruinas. San Miguel y San Juan. Ambas completan el sexteto románico del pueblo, aunque presentan estados de conservación desiguales. En lo que a la Iglesia de San Juan respecta, es conocida por guardar pinturas murales.

Por si fuera poco, además de estas seis iglesias, hay otra iglesia posterior (del s. XIV). Además, a este repertorio religioso hay que sumarle las 22 ermitas que llegó a tener la localidad y que, aunque ya no se conservan en su totalidad, merecen un vistazo.

Qué ver en Uncastillo

Iglesias aparte, Uncastillo es uno de esos pueblos que justifican cualquier escapada de fin de semana.

Además de sus monumentos, este pueblo es una joya que invita a perderse por sus calles de trazado medieval, decoradas con casas palaciegas, residencias nobiliarias (como el Palacio de Martín el Humano), su antigua judería e incluso, un yacimiento romano cerca del pueblo (con termas, acueducto y otros restos).

Judería pueblosmagicos.es

Asimismo, es un destino rico para los amantes del senderismo y de las escapadas a la montaña. Su ubicación, entre los valles del Riguel y Cadenas, hacen de esta zona un espacio perfecto para disfrutar de la belleza del prepirineo.

Pese a su dimensión, cuenta con una buena oferta gastronómica, uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se planea cualquier escapada. Entre los principales restaurantes de la localidad, destacan El Secreto, El Bar de Mau, o el Bar El Tarro.

Cómo llegar a Uncastillo

Desde Zaragoza, por la A-23 dirección Huesca y tomando el desvío en Villanueva de Gállego por la A-1102, se llega a la localidad en 1 hora y 27 minutos de coche.

Por otro lado, si se parte de Huesca, el camino se reduce unos 10 minutos, debiendo tomar la A-23 hasta San Jorge y coger el desvío por la A-124 hasta Erla y, finalmente, coger la salida hacia Ejea de los Cabelleros por la A-125.

Por último, para aquellos turolenses que deseen visitar Uncastillo, deberán dirigirse por la A-23 hasta Zaragoza y, una vez en la capital aragonesa, tomar los desvíos e indicaciones anteriores.