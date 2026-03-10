Ya ha entrado en vigor: ayudas de más de 50.000 euros para reformar viviendas en pueblos con menos de 3.000 habitantes

A quien le resulte complicado encontrar una vivienda digna de alquiler o compra en ciudades como Zaragoza, quizá le sorprenda descubrir cómo afecta el problema de la vivienda a los pequeños pueblos de Aragón.

Y no tanto por el precio, sino por algo aún más básico: la falta de oferta. Basta con hacer una búsqueda rápida en plataformas como Idealista o Fotocasa para comprobar que en muchos municipios pequeños ni siquiera hay viviendas disponibles anunciadas.

Mientras tanto, en estas localidades es habitual encontrar varias casas de pueblo antiguas, derruidas o simplemente abandonadas, que llevan años deshabitadas.

Con el objetivo de intentar dar respuesta a esta situación, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Programa 700 dentro del 'Plan Aragón Más Vivienda', un sistema de subvenciones destinado a los ayuntamientos de pequeños municipios para crear y rehabilitar vivienda pública en el medio rural, luchar contra la despoblación y regenerar los cascos urbanos.

¿En qué consiste el Programa 700?

Para hacer frente al problema estructural de la vivienda en los pueblos, este programa combina la construcción de nuevas viviendas con la rehabilitación de edificios abandonados o en desuso. Eso sí, la iniciativa únicamente está dirigida a municipios de Aragón con menos de 3.000 habitantes.

Los ayuntamientos pueden solicitar directamente estas ayudas al Gobierno de Aragón, que oscilan entre los 50.000 y los 66.000 euros por vivienda. Lo que sería suficiente para cubrir la inversión necesaria en las obras.

El dinero corre a cuenta del Gobierno de Aragón, aunque la coordinación técnica corresponde a la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Fomento. Una vez concedida la ayuda, es el propio ayuntamiento quien redacta y licita el proyecto técnico, saca a concurso las obras y supervisa su ejecución mediante procedimientos de contratación pública municipal.

Una vez finalizada la rehabilitación o construcción de las viviendas, también es el ayuntamiento el encargado de gestionar el alquiler asequible: publica las bases, adjudica las viviendas y firma los contratos con los futuros inquilinos.

La iniciativa en cifras

El éxito de este proyecto ya está más que contrastado. La primera convocatoria fue aprobada a finales de 2024 y permitió rehabilitar 184 viviendas en 73 municipios aragoneses, por valor de 10 millones de euros.

En total, se presentaron 249 solicitudes por valor de 33,6 millones de euros en esa primera ronda, mucho más de lo disponible. Entre los municipios más beneficiados se encuentran Daroca y Pina de Ebro, con nueve viviendas subvencionadas por valor de 450.000 euros, y El Burgo de Ebro, que recibió 350.000 euros para la actuación en siete inmuebles.

La segunda convocatoria del Programa 700 permitirá rehabilitar hasta 170 viviendas en más de 90 municipios. Una fase en la que se invertirán otros 10 millones de euros.

"El objetivo global del Programa 700 es movilizar 52,5 millones de euros en seis años y promover alrededor de 800 viviendas públicas", explican desde el Gobierno de Aragón.