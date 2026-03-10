Diego Domínguez, cocinero: "La pasta no se cuece en una olla, se hace a la sartén con esta salsa de tomate"
El joven zaragozano prepara una pasta italiana con un método especial para que quede 'socarrada'.
- Total: 35 min
Diego Domínguez Almudévar, más conocido como Diegodoal es un joven zaragozano que triunfa con sus recetas de cocina.
A través de sus redes sociales sube contenido gastronómico muy variado. Episodios de Cocina a domicilio, recomendaciones de utensilios, comida de otros países y recetas innovadoras.
Una de esas últimas recetas rompedoras es la de la pasta hecha en la sartén en vez de cocida en una olla.
Se trata de una receta de pasta all'assassina, un plato tradicional de Bari, Italia, famoso por su técnica única donde los espaguetis se cocinan directamente en la sartén (generalmente de hierro) sin hervir previamente.
Esta preparación "quema" la pasta, creando una textura crujiente y un sabor intenso a tomate y picante, técnica conocida como bruciacchiato.
Receta de pasta all'assassina de Diego
La pasta all'assassina se puso de moda hace unas semanas y el creador de contenido gastronómico Diegodoal quiso sumarse a la tendencia con su propia versión. "Ya sé que llego tarde a lo de la pasta quemada y que todo el mundo lo ha hecho ya, pero quería probarla igualmente", comenta al inicio de su vídeo.
Para quienes aún no la conozcan, esta receta italiana destaca por una técnica poco habitual: la pasta no se cuece aparte, sino directamente en la sartén con tomate.
"Es básicamente pasta con tomate socarrada, crujiendo en algunas partes, con un sabor muy intenso y un poquito picantona", explica Diego.
La preparación arranca con un sofrito sencillo de ajo, aceite de oliva y pasata (tomate triturado colado). La pasta se cocina poco a poco en ese caldo de tomate, añadiendo líquido a medida que se va absorbiendo, en un proceso que recuerda al risotto.
En varios momentos se deja la pasta quieta en la sartén para que se tueste ligeramente y aparezca ese característico “socarrado” que le da nombre a la receta.
Ingredientes
- 350g de passata
- Aceite de oliva
- 3 dientes de ajo
- Pepperoncino al gusto
- 1 cucharadita de concentrado de tomate
- 200g de spaghetti o pasta larga
Paso 1
Pica los dos dientes de ajo de forma muy fina.
Paso 2
En un bol, mezcla la passata con agua; esta mezcla servirá como tu caldo de cocción.
Paso 3
Prepara una sartén (se recomienda usar una antiadherente para esta preparación específica) y añade un buen chorro de aceite de oliva. Incorpora el ajo picado y peperoncino al gusto.
Paso 4
Pon la sartén a fuego medio-alto. Cuando el ajo empiece a estar fragante, añade una cucharilla colmada de concentrado de tomate y sofríe durante 30 segundos.
Paso 5
Añade un par de cazos del caldo de passata y agua a la sartén, coloca la pasta larga y cúbrela con un poco del líquido.
Paso 6
A partir de este momento, cocina la pasta como si fuera un risotto: espera a que el líquido se absorba por completo antes de añadir un poco más.
Paso 7
Extiende la pasta por toda la sartén y déjala sin remover para que se dore en el fondo, e incluso permitiendo que se queme un poquito para lograr ese toque crujiente.
Paso 8
Dale la vuelta a la pasta y continúa añadiendo líquido poco a poco . Notarás que se dora más fácilmente a medida que avanza la cocción.
Paso 9
Una vez que la pasta esté "al dente", extiéndela de nuevo por toda la superficie de la sartén y dale un tostado final (tatemado) de 1 o 2 minutos sin moverla, hasta que quede profundamente dorada.