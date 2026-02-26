De Aragón a la alfombra roja: la marca de palomitas que cumple 10 años y regresa como parte fundamental de los Goya

Este sábado 28 de febrero se celebran los Premios Goya en Barcelona. Una cita donde los actores y actrices de nuestro país se reúnen para celebrar la 'Fiesta del cine español'. Pero, este año la gala contará con un invitado especial: palomitas con sello aragonés.

La marca Palomitas Popit celebra diez años de trayectoria poniendo en valor la evolución de un icono del cine que la marca ha sabido transformar. Tras una década en la que Popit ha llevado la palomita más allá de la gran pantalla, convirtiéndola en un elemento protagonista de eventos y experiencias premium, la marca regresa simbólicamente a su origen como proveedor de los Premios Goya.

Desde su nacimiento, la marca aragonesa ha reinventado un snack tradicional, sacándolo del cine para luxurizarlo y posicionarlo como un elemento diferencial en eventos culturales, sociales y de entretenimiento, y de moda demostrando que la palomita puede ser mucho más que un acompañamiento: puede ser experiencia, diseño y sofisticación.

"Durante estos diez años hemos demostrado que la palomita tiene un lugar más allá de la sala de cine. Hoy, en nuestro aniversario, volvemos al cine de la forma más especial posible: acompañando a los Goya", afirma Sonia Pueyo, Ceo y fundadora de Popit.

Los Premios Goya, el evento más relevante del cine español, representa ese viaje de ida y vuelta: del cine a los eventos y de los eventos de nuevo al cine, esta vez desde una mirada contemporánea, creativa y alineada con los valores de la marca.

En un año clave para Palomitas Popit, la marca celebra no solo su décimo aniversario, sino una década de innovación, crecimiento y conexión con el público, consolidando su papel como referente en la transformación de un clásico en una experiencia actual y aspiracional. Palomitas Popit reafirma su visión de futuro: seguir elevando la palomita y acompañando los momentos culturales que marcan época, dentro y fuera de la gran pantalla.

Este regreso no es nostálgico, es evolutivo: "Volvemos al cine con una marca más madura, con una propuesta consolidada y con la convicción de que la palomita sigue siendo un símbolo cultural capaz de reinventarse y acompañar los grandes momentos de la industria audiovisual", concluye.