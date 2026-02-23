Es oficial: el ayuntamiento de este pueblo de Zaragoza da ayudas de 600 euros por hijo recién nacido

Últimamente se habla de la propuesta del Gobierno Central de la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad. La medida aún tiene que aprobarse.

Quien va un paso por delante es un pueblo de Zaragoza que busca luchar contra la despoblación, fomentando la natalidad; hablamos de Mequinenza.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha hecho entrega este 23 de febrero, de los Cheques Bebé a las familias que tuvieron un hijo en la localidad durante 2025.

En total, se han distribuido 5.400 euros en ayudas, a razón de 600 euros por nacimiento.

Las familias de Vega, Aina y Nor, así como las de Denis, Mohamed, Teo, Dídac, Magí y Aday, han recogido esta prestación municipal, que busca apoyar los primeros gastos derivados de la llegada de un nuevo miembro y reforzar el compromiso del consistorio con la natalidad.

Familias que han recibido el Chequé Bebé. Ayuntamiento de Mequinenza

A estas ayudas se suma el apoyo del Ayuntamiento de Mequinenza a las familias a través de diferentes iniciativas relacionadas con la escolarización de menores de tres años.

Débora Bravo, teniente de alcalde, recordó que la Escuela Infantil Municipal 'La Ruella' permite la incorporación de alumnado a partir de los cuatro meses.

Además, este año se ha puesto en marcha un programa de atención temprana, “facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar y garantizando un entorno educativo de calidad desde las primeras etapas”.

El programa Cheque Bebé es una línea estructural de respaldo a las familias de la localidad.

Desde su puesta en marcha, cerca de 290 familias se han beneficiado de esta iniciativa, que trasciende la ayuda económica y representa “una apuesta decidida por el futuro de Mequinenza, favoreciendo el arraigo y el crecimiento demográfico de nuestro municipio”, subrayó Montse Gimeno, concejal de Ciudadanía y Servicios Sociales.

Además de la simbólica entrega del cheque bebé, la planta de Procter & Gamble (P&G) de Mequinenza obsequió a los pequeños con un lote de productos fabricados en la localidad.

Silvia Carbonell, gerente de Recursos Humanos, se mostró “encantada de colaborar en este acto tan emotivo que hace comunidad”.