Dulce dice adiós a su librería en Zaragoza tras 40 años y repartir 40 millones de euros en la Lotería: "He sido muy feliz"

Con nostalgia, emoción y muy buenos recuerdos en la memoria afronta este 2026 Dulce Guallar, propietaria de una papelería-librería del barrio de San José en Zaragoza. A lo largo del año hará efectiva su jubilación y dirá adiós a un negocio que le ha acompañado durante toda su vida y en el que ha forjado vínculos fortísimos.

Dulce acude cada día a la librería Wodan en la calle Ceuta, 2, para subir la persiana y recibir con alegría y dedicación a cada cliente que atraviesa la puerta de entrada. Una clientela muy fiel y que considera como parte de su familia.

Desde 1986 que se inauguró ha vivido rodeada de libros, revistas, mochilas y otros materiales entre unas paredes en las que ha sido muy feliz. Sin embargo, tras 40 años de actividad, llega el momento de jubilarse y cerrar una etapa muy importante.

Así pues, Dulce se encuentra con el corazón dividido: “Hemos conocido generaciones de niños que venían aquí hace 40 años cuando eran críos con sus padres y ahora vienen ellos con sus niños. Es muy bonito, es especial”.

Han sido muchos los momentos y días para recordar, entre los que destaca cuando en 2018, Wodan repartió 40 millones de euros del Gordo de la Lotería de Navidad compartiendo alegría con todo el barrio.

Más allá de las vivencias, la dueña reconoce su pasión por leer y recomendar libros: “Me gusta y lo vivo. En el móvil, como solamente miro libros, me aparecen noticias de libros siempre. Lo veo y digo ¡qué interesante! Y luego se lo enseño a clientes”.

También a ellos les da pena tener que despedirse de Dulce. Sobre todo, a la gente mayor, con quien ha hecho “mucho roce”.

Traspaso

No obstante, su jubilación no significa que Wodan vaya a cerrar, pues Dulce Guallar busca un relevo para el negocio. No tiene prisa para marcharse y durante este 2026 espera encontrar a alguien que se haga cargo de la tienda para mantener vivo un comercio muy querido y necesario para la zona.

“Me gustaría mucho poder traspasarla y que esto continuara porque por aquí no hay nada, ni siquiera una papelería pequeña. Había una cerca, en el barrio La Paz, y también cerró por jubilación el año pasado. Sería una pena”, explica.

Además, Guallar destaca que está ubicada en una zona “muy dinámica” con seis colegios, dos guarderías, una academia y una extensión de la Escuela de Idiomas. “Es una zona semi-peatonal con un parque. Todavía hay mucha población joven y se mueve mucho la gente”, añade.

Interior de la tienda. Ayuntamiento de Zaragoza

La zaragozana lleva al frente de la papelería-librería familiar desde 1986, pero antes contaba con el apoyo de sus hermanos, quienes ya se jubilaron. Así pues, ella se quedó sola en 2020, aunque confiesa que cuando hay temporadas de alta demanda acude su hijo a echar una mano.

Adaptarse a los tiempos

En unos tiempos en los que la supervivencia de los pequeños comercios es cada vez más difícil, la titular destaca como esencial adaptarse a las tendencias y evolucionar con las nuevas generaciones.

“Las cosas han cambiado porque cuando empezamos nosotros no trabajábamos casi con ordenadores. Ahora tenemos también la página web, Instagram y Facebook, todo es un poco más digital”, explica.

Del mismo modo, el cliente se ha transformado y busca cosas diferentes. Por ejemplo, ahora pide más juegos educativos, mientras que antes eran juguetes de otro tipo.

En definitiva, Wodan busca nuevo dueño, aunque, pase lo que pase, San José perderá el cariño y el entusiasmo de Dulce Guallar, que ha entregado su vida a la tienda y a sus parroquianos.