Marta, dueña de una lavandería autoservicio con cafetería: "Después de impuestos, me quedan unos 3.500 euros"

Si hablamos de negocios que están en auge en los últimos años, junto con la IA, las lavanderías y el café de especialidad deberían estar en cualquier charla de negocios.

Ya no solo en grandes capitales como Madrid o Barcelona, en ciudades como Zaragoza hay más de medio centenar de lavanderías autoservicio, por no hablar del éxito que tienen las cafeterías, las cuales han visto un incremento del 154% en el consumo de su producto estrella, lo que incide también en las ventas.

Como dice el refrán, "el que no corre, vuela", haciendo referencia a que en la vida hay que ser rápido y aprovechar cada una de las oportunidades que se te presenten.

En este sentido, tanto Marta como su pareja Gerard, propietarios de un novedoso concepto empresarial, tienen mucho que contar.

Son los dueños de una cafetería + lavandería autoservicio llamada jocosamente 'LaBar'. El concepto es sencillo, mientras lavas tu ropa, aprovechas para tomarte un rico café de especialidad, ya que el rato de estar esperando tu colada con las manos cruzadas suele ser de lo más tedioso.

Tal y como explica la empresaria en una charla en el canal de YouTube de Eric Ponce, tras realizar un estudio de mercado comprobaron que este concepto ya funcionaba en países como Estados Unidos o Alemania, pero todavía no había desembarcado en España.

¿Cómo funciona este negocio?

Aunque a simple vista parecía un negocio que encajaba a la perfección, la pareja se topó con importantes retos a la hora de fusionar ambos sectores.

Uno de ellos tiene que ver con conseguir la licencia, que aunque depende de la regulación de cada ayuntamiento, en su caso "lo que es seguro es que necesitas una doble licencia, porque eres una cafetería y una lavandería", señala, añadiendo que "te piden que se puedan separar y que tengan dos entradas diferentes". Cuestión que hay que tener en consideración a la hora de hacer el reacondicionamiento del local.

Asimismo, Marta comenta que, debido a las necesidades de cada permiso "no podría abrir las 24 horas, porque la lavandería cumpliría pero la cafetería no".

Para este negocio hace falta personal y, aunque parezca difícil de cuadrar, LaBar funciona únicamente con un empleado:

"Como tenemos un horario tan amplio, hemos automatizado todo para que pueda llevarse por un solo trabajador. Eso sí, por turnos", explica la empresaria, matizando que en realidad "hay dos turnos, los dos de 8 horas, de mañana y de tarde".

Inversión

La pareja está al frente de dos cafeterías-lavanderías. La primera abrió hace siete años y hoy está plenamente consolidada en el barrio, tras una inversión inicial de 110.000 euros. La segunda, en la que han destinado 140.000 euros, es la que ahora, según cuenta Marta, verdaderamente "empieza a funcionar".

La mayor parte del desembolso no está solo en la obra, sino en la maquinaria. "Las máquinas que nosotros tenemos costaron unos 25.000 euros. Tampoco tenemos mucha maquinaria, son en total tres lavadoras y dos secadoras", explica.

En la parte de cafetería, el gran gasto tiene nombre propio: la cafetera. "La máquina de café es lo más caro y, depende de la marca, todavía más. La nuestra costó 5.000 euros", afirma.

A pesar de las cifras y de haber atravesado incluso una pandemia, Marta asegura que la inversión se puede recuperar "en cuatro años, máximo cinco".

Ingresos

En términos de rentabilidad, detalla que "la facturación media está en torno a los 24.000 euros". Hay meses mejores, en los que alcanzan los 27.000, y otros más flojos, en los que se quedan en 22.000. Eso se traduce en una media diaria de unos 800 euros de facturación.

Con unos gastos mensuales que rondan los 19.000 euros (entre suministros, sueldos y alquileres), el margen puede situarse en torno a 5.000 euros. "Si a eso le quitas IVA e impuestos varios, serían entre 3.000 o 3.500 euros limpios en mi cuenta", concluye.

LAVANDERÍA + CAFETERÍA = ÉXITO (facturan mucho)

No cabe duda de que se trata de un negocio exigente en inversión, pero que, sin lugar a dudas, ha sabido abrir camino hasta convertirse en un modelo más que rentable, a pesar de ser pionero en España.