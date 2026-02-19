Dos famosos restaurantes de comida rápida abren nuevo local en el antiguo almacén de Galerías Primero en Zaragoza

Zaragoza se encuentra en plena transformación urbanística y comercial siendo frecuente la conversión de espacios en desuso en viviendas o establecimientos de restauración. Así se refleja hacia donde se dirigen las tendencias en las ciudades, así como los cambios de consumo y ocio.

Un ejemplo de estas conversiones es la próxima apertura que pronto vivirá Zaragoza. En el terreno en el que en su día se levantaban los almacenes del histórico Galerías Primero, y después el supermercado El Árbol, en la avenida Cataluña, en unos meses residirán dos grandes cadenas de comida rápida.

En concreto, son dos famosas franquicias de restaurantes de comida rápida: Burger King y Popeyes, ambos bajo la gestión de la sociedad Restaurant Brands Iberia (RBI).

Sin duda, se trata de un nuevo capítulo para Zaragoza, ya que es una ubicación icónica y muy transitada por los ciudadanos. Para los despistados todavía, es la esquina de la avenida Cataluña con el polígono de Cogullada, en el barrio de La Jota.

En marzo de 2024, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza concedió la licencia de demolición parcial de las naves industriales en la calle Alejandro Bell, 10 y en la avenida Cataluña, 115.

Estado actual de los locales.

Así pues, tras la demolición definitiva que comenzó el pasado verano, actualmente, en el lugar se visualiza el esqueleto de ambos locales y las máquinas trabajando. La llegada de estas cadenas ya se había publicado, pero es ahora cuando se ve más real la futura apertura. Incluso ya aparece su ficha en Google.

En junio de 2025, la Gerencia de Urbanismo aprobó la licencia para su construcción: “Conceder a Burger King Spain, S.L. licencia urbanística para construcción de edificio y licencia ambiental de actividad clasificada afecta a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón de restaurante en c/ Alejandro Bell, nº 10”.

Avance de los trabajos.

Eso sí, todavía se desconoce la fecha exacta de apertura de Burger King y de Popeyes. Lo que está claro es que supone una gran noticia para los vecinos del barrio y de Zaragoza, que tendrán un nuevo punto de encuentro y que ven como las calles de la ciudad se llenan de vida. Además, estos negocios permitirán la creación de nuevos puestos de trabajo.

De esta forma, será el quinto local de Popeyes, especializado en pollo frito, que abra en la ciudad, uniéndose al de la calle Alfonso I, al de la avenida de Madrid, al de Puerto Venecia y el de Plaza.

Por su parte, Burger King, una de las principales cadenas de comida rápida en todo el mundo, sigue creciendo en Zaragoza, donde ya tiene una decena de restaurantes por toda la geografía con diferentes formatos (local clásico, con terraza, para recoger con el coche…).

Galerías Primero

Más allá del impacto de estos restaurantes en la comunidad, la urbanización del terreno remueve los recuerdos de miles de zaragozanos, que ven como se recupera un espacio por el que tantos han pasado y que fue hogar del querido Galerías Primero.

Esta conocida cadena de supermercados fue fundada por Plácido Muñoz Colás en 1957 en Zaragoza. Nació como un negocio comercial, pero creció hasta convertirse en una cadena de referencia con puntos de venta por todo Aragón y en otras regiones de España, así como una empresa con mucho reconocimiento.

Su principal establecimiento se ubicaba en la calle Cinco de Marzo, 12, pero Galerías Primero también se instalaba en la calle José Anselmo Clavé, la calle Tarragona, el paseo de Las Damas o la calle Torre Nueva, entre otros.

En el 2009, la cadena aragonesa se vendió al grupo El Árbol.