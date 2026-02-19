Esta ciudad de Aragón se prepara para la fiesta de los cerezos en flor: el plan perfecto para un paseo en primavera

A los cerezos, almendros y melocotoneros ya no les queda nada para estar en flor y esta ciudad aragonesa se prepara para celebrarlo con una nueva edición de la Ruta de la Floración.

El próximo 8 de marzo, Fraga acogerá la IX Ruta de la Floración, una cita ya consolidada que este 2026 amplía su oferta con nuevos paseos para adaptarse a todos los niveles.

Se trata de un paseo por los campos de la localidad para disfrutar de la belleza efímera de los árboles frutales de la zona.

Si el año pasado se ofrecían dos rutas a pie y una en bicicleta, en esta edición serán tres itinerarios caminando y dos en bicicleta, con diferentes grados de dificultad. Además, como novedad, el punto de salida y llegada será el mismo y estará ubicado en la Ciudad del Deporte.

Entre las rutas a pie destaca la incorporación de un nuevo recorrido fácil de 5 kilómetros (aproximadamente una hora), pensado para hacer la actividad más accesible.

Turistas en la Ruta de la Floración 2025. Ayuntamiento de Fraga

La ruta media pasa de 9 a 10 kilómetros (unas 2,5 horas), mientras que la ruta larga se amplía considerablemente, de los 15 kilómetros del año pasado a 19 kilómetros en esta edición, con una duración estimada de cuatro horas.

En bicicleta, los participantes podrán elegir entre dos opciones de 5 y 10 kilómetros, que seguirán el mismo itinerario que las rutas fácil y media a pie. En 2025 solo existía una ruta ciclista de 9 kilómetros.

Las salidas, para el paseo del próximo 8 de marzo, comenzarán a las 8.00 horas para la ruta larga a pie; entre las 9.00 y las 9.30 horas para la ruta media; de 9.30 a 10.00 horas para la ruta corta; y entre las 10.30 y las 11.00 horas para las dos modalidades en bicicleta.

El plazo de inscripción estará abierto del 23 de febrero al 4 de marzo y podrá formalizarse a través de la web de reservas municipal (reservas.fraga.org).

Desde la organización recuerdan la importancia de acudir con agua y calzado adecuado y recomiendan llevar avituallamiento adicional a quienes participen en la ruta larga, para disfrutar con seguridad de una jornada que promete combinar deporte y paisaje en plena floración de los cerezos.