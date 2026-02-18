Este es el restaurante chino más popular de Zaragoza: cuenta con un menú del día por 15 euros y está a un paso del centro

Desde este mismo martes, 17 de febrero, se dio por comenzado el Año Nuevo Chino, marcando la entrada en el Año del Caballo de Fuego (equivalente al 4.724 según el calendario tradicional chino), uno de los signos con más fuerza del calendario oriental.

Durante las próximas semanas, millones de personas en todo el mundo celebrarán esta festividad milenaria. Y no solo se celebrará en China, ciudades como Zaragoza también serán puntos ideales para sumarse a la fiesta, con desfiles y pasacalles programados.

Además de asistir a estos eventos, qué mejor manera de 'empaparse' de la cultura asiática que disfrutando de una buena comilona.

En una ciudad con decenas de restaurantes chinos como lo es Zaragoza, basta una simple búsqueda en plataformas como TripAdvisor para elaborar un ranking de las opciones preferidas por la población.

En este sentido, aparece el nombre de un viejo conocido ocupando el primer podio, el restaurante Cielo Dragón, ubicado en Vía Universitas nº61.

Así es el restaurante Cielo Dragón

Abierto desde hace más de 15 años, Cielo Dragón sobresale por una carta amplia y diversa, con cientos de propuestas a prueba de todo tipo de paladares.

Entre ellas, hay clásicos que son un acierto seguro, como su pato lakeado a la pekinesa, la ternera o su arroz tres delicias.

Las opciones del menú se ajustan al número de comensales, con propuestas diseñadas tanto para parejas como para grupos de hasta siete personas. Aunque, cuando la mesa es grande, lo más habitual es dejarse llevar por la carta y compartir distintas raciones, pudiendo elegir entre pescados y mariscos, tallarines y arroces, o una amplia variedad de carnes como pato, pollo o ternera.

Quienes acudan solos o prefieran una fórmula cerrada, con primero, segundo, postre y bebida incluidos, pueden optar por el menú del día, disponible por 15,25 euros.

Algunos de sus platos TripAdvisor

Opiniones de los clientes

Hay algo casi más efectivo que el boca a boca y también más determinante que la ubicación de un restaurante. Efectivamente, las reseñas.

Una baja valoración o una gran cantidad de malas experiencias pueden hacer que aquel que esté valorando entrar o no a un restaurante por primera vez, se ahorre el esfuerzo y vaya a otro mejor recomendado.

En este sentido, Cielo Dragón acumula casi 1.400 reseñas en Google, la gran mayoría positivas, como refleja su primer puesto en la lista de los 10 mejores restaurantes chinos de Zaragoza, en TripAdvisor.

De hecho, es habitual encontrar opiniones como la de Delia: "Sin duda de los mejores restaurantes chinos de Zaragoza" o el de Álvaro, que comenta: "Los precios son bastante similares a otros sitios, pero el servicio es súper agradable y la comida exquisita".

Otras opciones recomendadas

Asimismo, en base a las opiniones de los clientes, así queda el ranking de los mejores restaurantes chinos según TripAdvisor: