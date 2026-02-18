La receta aragonesa típica en cuaresma: "Antes de que el ajo se dore hay que poner el bacalao para que se confite"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 2

Esta semana comienza la Cuaresma. Un tiempo en el que los cristianos se preparan para vivir la Semana Santa.

Son 40 días en los que se vive el ayuno y la abstinencia, es decir, no comer carne. La sociedad española, con larga tradición católica, solía vivir esta costumbre religiosa, y así lo demuestra su gastronomía.

En Aragón, la comida está muy unida al tiempo, aprovechando los productos de temporada y teniendo una receta tradicional para cada fecha señalada: roscón para San Valero, las tetas por Santa Águeda y los crespillos para Semana Santa.

Para este tiempo litúrgico, las abuelas aragonesas cuentan también con sus recetas tradicionales.

Que no se pueda comer carne, no quiere decir que no se pueda disfrutar de la comida, y como de cocina las abuelas saben mucho, preparaban esta receta de bacalao sabrosa y contundente.

Bacalao ajoarriero

El nombre de bacalao al ajoarriero no alude solo al ajo. Hace referencia, sobre todo, a los arrieros que recorrían los caminos transportando mercancías y que dieron origen, sin saberlo, a esta receta popular.

En sus viajes llevaban alimentos duraderos como el bacalao en salazón y los mezclaban con productos sencillos como ajos y pimientos. De esa combinación práctica nació un plato sabroso y energético, pensado para soportar largas jornadas de trabajo.

Se trata de un plato típico de Aragón y Navarra, pero se prepara también en varias comunidades del norte como en País Vasco, La Rioja y Castilla y León (dónde el oficio de arriero era muy común).

Contiene mucha proteína y puede hacerse con pocos ingredientes. Aunque existen distintas versiones, la que proponemos hoy se realiza con: bacalao, ajo, puerro, huevo y patata.

El bacalao es una fuente excelente de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular.

Las patatas aportan carbohidratos complejos que proporcionan energía, mientras que el ajo ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Cómo hacer el Bacalao ajoarriero