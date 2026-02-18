Baltasar Gracián, filósofo: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo"
El jesuita, escritor y filósofo reflexiona sobre aspectos como la felicidad, dejando frases y reflexiones que han pasado a la historia.
Te puede interesar: Sandra, sobre su filosofía de vida tras mudarse sola al Pirineo: "No me importa no tener tanta vida social"
Baltasar Gracián fue un destacado jesuita, escritor y filósofo aragonés, nacido en 1601 en un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que ahora lleva su nombre: Belmonte de Gracián.
Este filósofo se caracteriza por la agudeza de sus citas, expresando ideas profundas, a menudo difíciles de aterrizar, en frases claras que demuestran su agudeza intelectual y un elevado ingenio.
Además de esta precisión, su estilo también se caracteriza por tener una prosa elegante y erudita, pudiendo ver en sus ensayos reflexiones filosóficas y consejos prácticos sobre temas como las relaciones sociales, la prudencia, la amistad y la otra cara del éxito en la vida.
En este contexto, existen frases que seguramente has usado o escuchado alguna vez y que en realidad pertenecen a este filósofo. Una de las más conocidas, y con un mayor trasfondo, tiene que ver directamente con la brevedad y la apreciación de la felicidad:
"Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo"
En esta célebre frase, escrita por Baltasar Gracián en su obra 'Oráculo manual y arte de prudencia', pretende recordar que la brevedad aumenta el valor de lo bueno y reduce el daño de lo malo, sugiriendo que el disfrute y la felicidad se encuentran en pequeñas dosis de momentos (como una visita de alguien, una comida, etc).
Reflexiones famosas de Baltasar Gracián
- "Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene".
- "No hay peor sordo que el que no puede oír; pero hay otro peor, aquél que por una oreja le entra y por otra se le va".
- "No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto".
- "La felicidad de cada uno no consiste en esto ni en aquello, sino en conseguir y gozar cada uno de lo que le gusta".
Principales obras
Como obras principales que han pasado a la historia, cabe destacar "Oráculo manual y arte de prudencia", una de las más conocidas del autor, considerada por muchos como un verdadero manual para enfrentar los desafíos en la vida y alcanzar el éxito.
En ella, además de la anterior reflexión, podemos encontrar diversos consejos y estrategias sobre la justicia, ser la mejor versión de uno mismo o sobre la reputación social. Algunas de las más conocidas son:
"Todo tonto está convencido, y todos convencidos son tontos" o "Nunca abras la puerta a un mal menor, ya que otros y mayores invariablemente se meten detrás".
Asimismo, también merece una mención "Agudeza y arte de ingenio", obra que se centra en aspectos como la sabiduría, la prudencia, la astucia y el ingenio. Y, finalmente, no podemos dejar fuera de esta lista su obra cumbre: "El Criticón". Esta vez en formato de una novela alegórica, la cual consta de tres partes.
Estas y muchas más obras han tenido un gran impacto en la literatura y el pensamiento filosófico, posicionándolo como uno de los filósofos más destacados del Siglo de Oro y siendo, aún a día de hoy, objeto de estudio y admiración. Gracias, en parte, a reflexiones como "lo bueno, si breve, dos veces bueno" que han pasado a la historia y se han integrado en el imaginario popular.