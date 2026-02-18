Baltasar Gracián, filósofo: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo"

Baltasar Gracián fue un destacado jesuita, escritor y filósofo aragonés, nacido en 1601 en un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que ahora lleva su nombre: Belmonte de Gracián.

Este filósofo se caracteriza por la agudeza de sus citas, expresando ideas profundas, a menudo difíciles de aterrizar, en frases claras que demuestran su agudeza intelectual y un elevado ingenio.

Además de esta precisión, su estilo también se caracteriza por tener una prosa elegante y erudita, pudiendo ver en sus ensayos reflexiones filosóficas y consejos prácticos sobre temas como las relaciones sociales, la prudencia, la amistad y la otra cara del éxito en la vida.

En este contexto, existen frases que seguramente has usado o escuchado alguna vez y que en realidad pertenecen a este filósofo. Una de las más conocidas, y con un mayor trasfondo, tiene que ver directamente con la brevedad y la apreciación de la felicidad:

"Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo"

En esta célebre frase, escrita por Baltasar Gracián en su obra 'Oráculo manual y arte de prudencia', pretende recordar que la brevedad aumenta el valor de lo bueno y reduce el daño de lo malo, sugiriendo que el disfrute y la felicidad se encuentran en pequeñas dosis de momentos (como una visita de alguien, una comida, etc).

Reflexiones famosas de Baltasar Gracián

" Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene ".

". "No hay peor sordo que el que no puede oír; pero hay otro peor, aquél que por una oreja le entra y por otra se le va".

" No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto ".

". "La felicidad de cada uno no consiste en esto ni en aquello, sino en conseguir y gozar cada uno de lo que le gusta".

Principales obras

Como obras principales que han pasado a la historia, cabe destacar "Oráculo manual y arte de prudencia", una de las más conocidas del autor, considerada por muchos como un verdadero manual para enfrentar los desafíos en la vida y alcanzar el éxito.

En ella, además de la anterior reflexión, podemos encontrar diversos consejos y estrategias sobre la justicia, ser la mejor versión de uno mismo o sobre la reputación social. Algunas de las más conocidas son:

"Todo tonto está convencido, y todos convencidos son tontos" o "Nunca abras la puerta a un mal menor, ya que otros y mayores invariablemente se meten detrás".

Asimismo, también merece una mención "Agudeza y arte de ingenio", obra que se centra en aspectos como la sabiduría, la prudencia, la astucia y el ingenio. Y, finalmente, no podemos dejar fuera de esta lista su obra cumbre: "El Criticón". Esta vez en formato de una novela alegórica, la cual consta de tres partes.

Estas y muchas más obras han tenido un gran impacto en la literatura y el pensamiento filosófico, posicionándolo como uno de los filósofos más destacados del Siglo de Oro y siendo, aún a día de hoy, objeto de estudio y admiración. Gracias, en parte, a reflexiones como "lo bueno, si breve, dos veces bueno" que han pasado a la historia y se han integrado en el imaginario popular.